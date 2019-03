Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Folytatódik az M1-es felújítása - itt vannak a részletek

Hamarosan folytatódik az M1-es autópálya felújítása Budapest és Tatabánya között miután a Magyar Közút hirdetményt tett közzé a munka elvégzésére.

A Magyar Közút Nonprofit Kft. közbeszerzési felhívást tett közzé az M1-es autópálya Budapest és Tatabánya közötti szakaszának felújítására - derül ki az uniós közbeszerzési közlönyből.

A nyerteseknek a 16-os és a 62-es kilométerszelvény között kétszer 46 kilométeren kell elvégezniük a munkát, amelyre az ajánlatokat április 25-ig kell beadniuk. A szerződések időtartama 8 hónap lehet. Ajánlatot az tehet, akinek az elmúlt három lezárt üzleti évben a burkolat felújításból származó árbevétele elérte a nettó 3 milliárd forintot. Az értékelésnél 30 súlyszámmal szerepel a minőség és 70 súlyszámmal az ár.

A cég külön tenderezteti meg a jobb és bal pályát, előbbinél több szakaszt már felújítottak, így azok nem képezik a munka részét.

A műszaki leírás szerint - ezt vélhetően az autósok is érzik - a pályán rengeteg a burkolathiba: kátyúsodó, süllyedt, repedezett, nyomvályús, keresztrepedéses úton kell haladni. A felújítás érinti a haladó-, az előző-, a leálló-, a gyorsító-, és a kapaszkodósávot, valamint a ferde gerinc átépítését és a hidak felújítását is. A burkolati jeleket a jelenlegivel azonos méretben, tartós kivitellel kell helyreállítani.

A pályaszakaszokon szondák, mérőpadok és forgalomszámláló mérőhelyek is találhatók, amelyeket a Magyar Közút szakmai felügyelete mellett természetesen újra kell telepíteni az aszfaltba.

A kivitelezés ideje alatt irányonként 2 sáv zavartalan működését folyamatosan biztosítani kell. Ez általában az úgynevezett 2+1+1 sávos tereléssel biztosítható. A jobb pályán a 28-40 kilométerszelvény között a leállósáv megerősítésével kapcsolatos munkákat sávelhúzással, a bal pálya forgalmának zavarása nélkül kell végezni.

Egy forgalomterelési ütem hossza maximum 9 kilométer lehet. Ennél hosszabb lezárásra csak engedély birtokában kerülhet sor. Két forgalomtereléssel érintett szakasz között legalább 4 km forgalomterelés nélküli szakaszt kell biztosítani.

A csomópontok térségében alütemek betervezésével törekedni kell a csomóponti ágak minél rövidebb idejű zárására. Két szomszédos csomópont egy időben nem zárható le. Tekintettel arra, hogy nagy forgalmú csomópontok is érintettek, a csomóponti ágak becsatlakozásánál a stop-táblás felhajtás időtartamát minimálisra kell csökkenteni.

A forgalomterelés kiépítése, átépítés nem eshet az alábbiakra:

a hét első és utolsó munkanapjára

ünnepnapot tartalmazó hétvégére, hosszú hétvégére, illetve ünnepnapokra



a környező országok ünnepnapjaiból és hosszú hétvégéiből adódó nyugat-európai vendégmunkások tömeges magyarországi átutazásának időszakára.



Most is javítják az utat



Most hétfő és szerda között autópálya Budapest felé vezető oldalán, az 54-es és 60-as kilométerszelvények, azaz Tatabánya-Újváros és Tatabánya-Óváros lehajtó között lokális burkolatjavítást végeznek. A munkálatok tervezésénél a szakemberek figyelembe vették a március 15-ei nemzeti ünnepet és a hosszú hétvégét, így már akár a március 14-én, csütörtökön útnak indulóknak sem kell nagyobb forgalomkorlátozásra számítaniuk az érintett a szakaszon.



Híresen rossz út volt az M1

Az M1-es autópálya felújítása az elmúlt években vett nagyobb lendületet, miután egyre több panasz érkezett amiatt, hogy a hullámos pályán folyamatos sebességkorlátozások mellett lehetett csak közlekedni. Azt a Magyar Közút is elismerte, hogy a Budapesthez közeli szakaszai negyven éve, azóta elavult technológiával készültek el. A sztráda igénybevétele az elmúlt években az általános forgalomnövekedést meghaladó ütemben nőtt. Bő két évtized alatt az M1-et naponta használó járművek száma megnégyszereződött, egyes térségekben a 80 ezret is eléri. A gyorsforgalmi út több helyen is az elméleti kapacitáshatár feletti forgalmat vezet le, ráadásul az itt megforduló járművek fele teherautó vagy kamion. A burkolat és a pályaszerkezet állapotának romlását az időjárási viszonyok (szélsőséges hőmérsékletingadozások, sok csapadék, fagyok) felgyorsították.

A tervek szerint az M1-es Budapest és Győr között háromsávos lesz, a munkálatok 2021-ben kezdődnek majd.

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.