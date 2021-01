Fontos bejelentéssel állt elő az UniCredit Bank

Otthonról is elvégezhető most már a számlanyitás az UniCredit Banknál. Még a szerződés aláírásához sem kell bemenni a fiókba.

Elindította online számlanyitási szolgáltatását az UniCredit Bank. A teljes folyamat digitalizált, egyáltalán nem igényel személyes jelenlétet, még egy aláírás erejéig sem. Az ügyfelek három különböző számla közül választhatnak annak függvényében, hogy melyik illeszkedik jobban pénzügyi szokásaikhoz.

A 20-30 perces folyamat négy egyszerű lépésben elvégezhető. A számlacsomag kiválasztását követően bankszámlanyitáshoz szükséges nyilatkozatokat kell tenni, meg kell adni a számlanyitáshoz feltétlenül szükséges személyes adatokat és elérhetőséget. Ezek pontosságát a személyazonosító okmányok alapján ellenőrzik, a személyazonosság ellenőrzését videóhívással lehet elvégezni.

Ezt követően már csak a szerződéses dokumentumokat kell aláírni, ami szintén megtehető online. Aki szeretné, az online megkezdett számlanyitási folyamatot személyesen is véglegesítheti: bármely magyarországi UniCredit bankfiókban elvégezheti az azonosítást, ill. aláírhatja a szerződést, ahol lehetőség van digitális aláírásra is, ami a környezetterhelés szempontjából is előnyösebb. A számlanyitás és a számlaszerződés létrejöttét követően, legkésőbb a következő munkanapon már be is lehet lépni az internetbanki alkalmazásba, és akár azonnali utalást indítani vagy fogadni.