Fontos bejelentést tett a Lidl

A Lidl a környezettudatosság jegyében úgy döntött, hogy a saját márkás termékeik csomagolásáról fokozatosan eltűnik a felesleges műanyag - jelentette be a diszkontlánc.

A Lidl és Kaufland áruházakat is tulajdonló Schwarz-cégcsoport Európa-szerte a termékek és termékcsomagolások műanyag-felhasználásának csökkentésére törekszik. Fontos a számukra, hogy - a választék 70 százalékát jelentő - saját márkás termékek csomagolásánál egyre kevesebb műanyagra legyen szükség, amit Magyarországon is érzékelnek majd a vásárlók.

Magyarországon az energiaitalok egységcsomagolásával indul a változás: a tervek szerint augusztustól a megújult csomagolásnak köszönhetően az italok papírtálcáiról eltűnik a műanyag, ennek eredményeként hazánkban évente közel öt tonnával kevesebb fóliát kell majd csomagolásra felhasználni.

A Lidl Magyarország más árucsoportok esetében is a legmegfelelőbb csomagolási koncepció kialakítására törekszik. Áruházainkban és logisztikai központjainkban a munkafolyamatok során keletkezett műanyagokat és fóliaanyagokat már most is 90 százalékot meghaladó mértékben hasznosítjuk újra. Arra törekszünk, hogy tovább csökkenthessük a műanyag-felhasználást, az újrahasznosítás mértékét pedig növeljük - mondta Tőzsér Judit, a Lidl Magyarország vállalati kommunikációs vezetője.

Fotó forrása: Mychele Daniau / AFP.