Fontos bejelentést tett a Penny Market

Másodosztályú zöldségek és gyümölcsök átvételével támogatja a magyar gazdákat a Penny Market. A girbegurba termények áprilistól vehetők meg a cég üzleteiben, kedvezményes áron.

Minket is lehet szeretni - írták a girbegurba zöldségek fölé a Penny Market plakátján. A diszkontlánc ugyanis hamarosan a nem szabványos méretű, formájú zöldségeket és gyümölcsöket is átveszi a magyar gazdáktól, és kedvező áron kínálja vásárlóinak - adta hírül a vállalat. Ez - a cég szerint - nem jelenti azt, hogy ezek a termékek ne lennének kiváló minőségűek, csupán külsejük miatt olcsóbbak. Ráadásul a hazai termelőket is támogathatják megvásárlásukkal a vevők.

A nem első osztályú, de jó minőségű, kiváló áron beszerezhető áru április elejétől vásárolható, külön jelölni és hirdetni fogják ezeket - derül ki a közleményből.

Fontos hangsúlyozni, hogy a nem első osztályú zöldségeknek és gyümölcsöknek is ugyanolyan magas a beltartalmi értéke - mondta a növénytermesztéssel foglalkozó gazda, Molnár János. - Nagyon örülünk, hogy a Penny felismerte ezt, és segít jó áron eljuttatni az egyébként ugyanolyan tápláló zöldségeket és gyümölcsöket a vásárlóknak.

"A magyar gazdaságnak stabil bevételre van szüksége annak érdekében, hogy fejlődhessen. Ezért is döntöttünk úgy, hogy átvesszük a másodosztályba sorolt, girbegurba zöldségeket és gyümölcsöket is a gazdáktól elsőként a magyarországi diszkontláncok közül. Így nemcsak támogatjuk őket a fenntartható gazdálkodásban, de egyúttal a munkahelymegőrzéshez és -teremtéshez is hozzájárulunk Magyarországon" - fogalmazott Jens-Thilo Krieger, a Penny Market ügyvezetője. Emellett hangsúlyozta: természetesen továbbra is kiemelt cél, hogy a Penny magas beltartalmú zöldségeket és gyümölcsöket biztosítson a vásárlói számára.

"A magyar gazdaság és a munkahelyteremtés szempontjából kivételes kezdeményezésről van szó. Büszkék vagyunk rá, hogy Magyarországon vonzó piaci környezetet tudunk teremteni azoknak az áruházláncoknak, amelyek szívükön viselik a hazai gazdák sorsát" - mondta Czerván György agrárgazdaságért felelős államtitkár.

A kép forrása: Penny Market.

A hihetetlenül alacsony tarifák és az elégedett ügyfelek véleményei révén a DEGIRO a leggyorsabban növekvő bróker Európában. Regisztráljon, és fektessen be a DEGIRO biztonsági struktúráján keresztül.