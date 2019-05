Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Fontos dolog derült ki a magyar autósokról

A magyarok nagy többsége a következő években is hagyományos kereskedőktől venne új autót, azonban egyre fontosabb szerepet tulajdonítanak az értékesítéshez kötődő szolgáltatásoknak - állapította meg egy reprezentatív kutatás.

A magyar autóvezetők negyede ma már előbb venne használt autót online, mint hivatalos márkakereskedésben. Új autót azonban a magyarok 90 százaléka a jövőben is hagyományos üzletekben vásárolna - derül ki az EY tanácsadó cég és az Ipsos Zrt. közös felmérésből. Az emberek egyre jobban igénylik az értékesítésnél felmerülő egyedi szolgáltatásokat. Nagy többségük elvárja a tesztvezetés lehetőségét (85 százalék), 70 százalékuk pedig szívesen egyeztetne független, helyben elérhető gépjárműszakértővel döntése előtt.

A technológia fejlődése a vezetési igényeket is nagy mértékben befolyásolja. A magyar autósok több mint fele (55 százalék) extra díjat is hajlandó lenne fizetni bizonyos internet alapú szolgáltatásokért, 52 százalékuk ráadásul személyes adatok megosztásába is beleegyezne ilyen funkciókért. A legtöbben azt tartják fontosnak (81 százalék), hogy gépjárművük képes legyen azonnal fogadni a közlekedési értesítéseket, míg 68 százalék szeretné, hogy autója rendelkezzen automata elsősegélyhívóval. A vásárlást megelőzően elsősorban online pénzügyi tervezőt vennének igénybe a válaszadók (49 százalék).

A felmérés keretében 2018 decemberében 500 hazai, 20-60 év közötti rendszeres autóvezetőt kérdeztek meg.

A magyarok az autóvásárlás során állítólag egyre tudatosabbak. Az interneten keresztül ma már könnyen tájékozódhatnak az elérhető gépjárművekről azelőtt, mielőtt személyesen is elmennének egy kereskedésbe. Az eladóknak ezért a megszokott gyakorlattal ellentétben mindenkit személyre szabott ajánlattal kell megszólítaniuk. Ehhez elengedhetetlen többek között olyan online megoldások alkalmazása, amivel a vásárlási élmény elejétől a végéig segíteni tudják a vevőket a helyes döntés meghozatalában - véli Demeter Ákos, az EY tanácsadási üzletágának partnere.