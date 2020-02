Fontos döntést hozott az SAP - több száz céget érint

Az SAP bejelentette, hogy meghosszabbítja két vállalatirányítási rendszerének alapvető alkalmazásainak fenntartását és támogatását. Az átállás Magyarországon a top 100 vállalat 80, a top 200-nak pedig a 60 százalékát érinti, ami több száz céget jelent - derül ki az SAP Hungary Kft. közleményéből, amelyben a szoftveróriás azt is jelezte, a cégek mire számíthatnak ebben az átmeneti időszakban.

A vállalatirányítási rendszerek egyik jelentős képviselője, a német SAP eredetileg azt tervezte, hogy az egyik legrégebbi verziójú rendszerének támogatását 2025-ben megszünteti. Mint azt Pintér Szabolcs, az SAP Hungary Kft. ügyvezető igazgatója a szoftveróriás magyarországi leányvállalatának tavalyi évértékelőjén elmondta, ez Magyarországon több száz vállalatot érint, ami azt jelenti, hogy évente 50-60 projektet kellene végigvinni ahhoz, hogy a következő öt évben az átállás megtörténhessen.

Teljes csere

Pintér az átállással kapcsolatban azt is kiemelte, hogy ez nem egy verzióváltást jelent, hanem a régi rendszer teljes cseréjét. Az új rendszer ugyanis a big datára és a mesterséges intelligenciára alapoz, vagy ahogy az SAP Hungary közleménye fogalmaz: "SAP S/4HANA az intelligens vállalatok új generációs eszközkészlete" , az új rendszert munkakörökre szabott modern kezelőfelület, élő nyelvi digitális asszisztens, a mesterséges intelligencia és gépi tanulás legújabb, gyakorlatban is használható vívmányai, illetve a háttérrendszer felépítése és alrendszereivel való együttműködése különbözteti meg az SAP zászlóshajójának számító termék korábbi verziójától.

Világszerte több mint 13 800 ügyfél használja az SAP S/4HANA-t, és több ezer bevezetés van éppen folyamatban. Magyarországon nagyságrendileg a top 100 vállalat 80 százaléka, míg a top 200 cégei körében 60 százalék használja az SAP üzleti alkalmazásait - derül ki a szoftveróriás magyarországi leányának közleményéből.

Miért lehet erre szükség?

A döntés mögött vélhetően az állhat, hogy az átállás - részben a megfelelő szakemberek szűkös kerete miatt - elhúzódhat. Az SAP Hungary közleménye szerint az amerikai SAP -elhasználók csoportjának (ASUG) közelmúltbeli felmérése alapján nincs olyan ügyfél, aki ne tervezné az SAP S/4HANA-ra való áttérést, a németajkú felhasználói csoportban (DSAG) végzett kutatás szerint pedig az elkövetkező három évben az ügyfelek több mint 49 százaléka tervezi az átállást.

Az S/4HANA-ra történő váltás egy olyan üzleti transzformációs folyamat egyik lépése, amit a technológiai fejlődés tesz szükségszerűvé - vélekedett Varga Zsigmond, az SAP magyarországi üzletfejlesztési igazgatója, aki szerint a cég döntésekor figyelembe vették azokat a jelzéseket is, melyek szerint valószínűleg nem minden ügyfél tudja 2025-ig végrehajtani az átállást.

Hasonló véleményen volt Christian Klein, az SAP SE társvezérigazgatója és igazgatósági tagja is, aki a cio.com-nak elmondta, hogy bár a vállalatokban megvan a szándék arra, hogy S/4HANA-ra váltsanak, a legnagyobbak jelezték, hogy nem tudják ezt megoldani 2025-ig. Emellett akörül is aggodalmak körvonalazódtak, hogy a megfelelő tudással rendelkező SAP-szakembergárda is meglehetősen limitált, így néhány ügyfél segítség nélkül maradhat - fogalmaz a cio.com.

Mi történik most?

Az SAP bejelentése tehát arról szól, hogy a vállalat további két évig, azaz 2027-ig nyújt technikai támogatást az SAP Business Suite 7 alapvető alkalmazásaihoz kapcsolódóan, az ügyfelek igényeinek megfelelően. Nem lesz szerződésbeli változás, és semmilyen további díjat nem számítanak fel - áll a közleményben. A kivezető fázist követően az SAP az ügyfelek számára választási lehetőséget kínál arra vonatkozóan, hogyan kívánják folytatni az SAP Business Suite 7 alapvető alkalmazásaival 2028-tól kezdve:

Azoknak, akiknek hosszabb időre van szükségük az S/4HANA-ra történő átállásban, a vállalat meghosszabbítja az SAP Business Suite 7 technikai támogatásának határidejét. A fő támogatási funkciókat a karbantartási alapra vetített 2 százalékpontos felárért vehetik igénybe további három évig, 2028 elejétől 2030 végéig.

Azok viszont, akik nem döntenek a kibővített karbantartási szint mellett 2027 végéig, hanem az SAP Business Suite 7 szoftverrendszerükkel folytatják munkájukat, automatikusan átkerülnek az ügyfélspecifikus karbantartási modellbe, ami az ismert problémák megoldását foglalja magában, változatlan díj mellett.

Az SAP Hungary a fentiek mellett kiemeli még, hogy a vállalat március 24-én ERP Experience 2020 címmel konferenciát szervez, ahol az újgenerációs vállalatirányítási megoldást és annak üzleti előnyeit mutatják be.