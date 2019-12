Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Fontos információ év végére - minden banki ügyfél érintett

Akinek még intéznivalója van a bankjánál vagy más pénzügyi cégnél, siessen a jövő héten letudni, mert december 24-től bezárnak a fiókok. Legközelebb csak december 30-án nyitnak ki.

Nagyon hosszú bankszünnap jön a karácsonyi héten, aki tehát idén még el szeretne intézni valamit a bankjánál vagy más pénzügyi intézménynél, jobban teszi, ha a jövő héten időt szakít rá.

A bankok honlapján kint vannak az ünnepi nyitvatartások, ezek szerint a hitelintézetek 23-án hétfőn még nyitva lesznek, kedden viszont bezárnak, és nem is nyitnak ki december 30-ig. Aznap normál nyitvatartásra kell számítani, emellett még 31-én is lehet majd ügyet intézni, de a legtöbb helyen csak 14 óráig, ugyanis a pénteki nyitvatartás lesz érvényben.

Ne maradjon le az adókedvezményről!

Vannak olyan pénzügyi termékek, amelyek után adókedvezmény jár az idei év végéig teljesített befizetésekre. Ezeknél nem árt odafigyelni arra, hogy az átutalt pénz megérkezzen a fogadó intézmény számlájára. Az önkéntes nyugdíjpénztári befizetésekre és az egészségpénztári befizetésekre évente 20 százalék, maximum 150 ezer forintnyi adó igényelhető vissza, a támogatott nyugdíjbiztosításoknál 20 százalék, maximum 130 ezer forint a limit. Lehet még adót visszaigényelni a nyugdíj-előtakarékossági számlák (nyesz) befizetéseire is, szintén 20 százalékot, maximum 100 ezer forint, illetve azoknak, akik a nyugdíjkorhatárt ez év végéig elérik, 130 ezer forint. Annyi kikötés van még, hogy összesen maximum 280 ezer forintot igényelhet vissza egy adózó.

A Giro Zrt. december 7-én és 14-én szombaton teljesített átutalásokat, de december 23-ai bankzárát követően már csak 30-án hétfőn érkezik meg az átutalt összeg. Elvileg tehát a karácsonyi ünnepek idején átutalt pénz is megérkezik a szolgáltatókhoz, de aki az ünnepek idején szeretné, hogy megérkezzen egy másik számlára az utalása, jobban teszi, ha még 23-án időben elvégzi a tranzakciót, mert a másik fél egy teljes héten át várhat a pénzére. Aki az utolsó pillanatban szeretne például előre utalással fizetni egy karácsonyi ajándékért, könnyen lehet, hogy csak jövőre jut hozzá a megrendelt termékhez.

Most olcsó a babaváró

Január 1-jétől áraznak át a bankok sok hitelterméket az új referenciakamatok alapján. Az már biztos, hogy a babaváró támogatás és a támogatott forint lakáshitelek kamatai az idén decemberben történelmi mélyponton vannak. Aki ilyet szeretne felvenni, az siessen még ezen a héten elintézni a papírokat, a jövő héten ugyanis nem csak a bankok, de a hivatalok is zárva lesznek keddtől. A babaváró támogatás, ha megszületik a gyerek öt éven belül, kamatmentes marad, ha viszont mégsem jön a baba, azoknak kell a legkevesebb büntetést visszafizetni, akik az idén decemberben veszik fel a kölcsönt.

Azok a lakáshitelesek is jó, ha sietnek a szerződéskötéssel, akik változó kamatozású lakáskölcsönüket fix kamatozásúra cserélnék. A kamatok ugyanis januártól jó eséllyel emelkednek majd. Papírokat beadni, hiánypótlással foglalkozni viszont a jövő hetet leszámítva már csak 23-án és 30-án, illetve 31-én kora délutánig lehet majd.

Szuperkötvény sem lesz

Az értékpapírszámlával rendelkezők is figyeljenek oda, hogy a több napra teljesülő tranzakcióknál megnő a teljesülés határideje. Vagyis aki 23-án T+3 napra szeretne vásárolni, illetve eladni egy befektetési jegyet vagy más értékpapírt, az csak valamikor január 2-án, három nap helyett bő másfél hét után jut hozzá a pénzéhez vagy az értékpapírjához.

A Magyar Államkincstár is szünetet tart december 24-től 30-ig, ami azt jelenti, hogy ebben az időszakban a kincstári fiókokban nem lehet majd állampapírokat vásárolni. Nem csak állampapírt nem árulnak majd, mindenféle más jellegű ügyintézés is szünetel. Aki tehát jegyezni szeretne számlát nyitni a kincstárnál, vagy vásárolna valamelyik lakossági állampapírból, például a Magyar Állampapír Pluszból (MÁP+), valószínűleg jobban jár, ha még a most kezdődő héten, de legkésőbb 23-án hétfőn megteszi ezt.