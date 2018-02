Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Fontos lépés az Ikeától - itt a bejelentés

Az Ikea bevezette online vásárlás szolgáltatását, ami azt jelenti, hogy az társaság termékei már nem csak az áruházakban, hanem online országos házhoz szállítással is elérhetők - adta hírül a lánc, a Napi.hu-nak.

2018-ban és az azt követő években szeretnénk még kényelmesebb vásárlási élményt biztosítani azáltal, hogy termékeinket - a többcsatornás értékesítésnek köszönhetően - már nem csak az áruházakban, hanem online is elérhetővé tesszük - írta megkeresésünkre az Ikea sajtóosztálya.

"Természetesen a termékeink továbbra is kaphatók lesznek az áruházainkban, illetve online rendeléssel és áruházi átvétellel is lehet vásárolni. Bízunk abban, hogy az online vásárlásnak köszönhetően látogatóink még kellemesebb körülmények között élvezhetik inspirációs megoldásainkat. További részleteket a szolgáltatásról február 22-i sajtóeseményünkön szeretnénk megosztani" - jelentették be.

A bútoráruház-lánc webshopjában az online megrendelt termékek áruházi átvételét a "Kattints és vedd át" szolgáltatás teszi lehetővé amelynek díja 3 ezer forint. A házhoz szállítást biztosító "Kattints és kiszállítjuk" funkció 7990 forinttól érhető el.

Mint korábban megírtuk, eredetileg 2017 szeptembertől már elérhető lett volna az online rendelés és házhoz szállítás az Ikeánál, ám az indulás csúszott.

