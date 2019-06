Fontos megállapodást kötött Magyarországon a Nestlé

A már évek óta végzett gyakorlatorientált képzés elmélyítését határozta el a Nestlé Hungária Kft. és a Szent István Egyetem Élelmiszertudományi Kara. A felek ezért stratégiai együttműködést kötöttek, amelynek elsődleges célja, hogy a következő 5 évben további 150 hallgató vehessen részt a sikeresen működő Nestlé kurzuson - írják a közleményben.

Még 2016-ban indult és azóta is sikeres a Nestlé Hungária és a Szent István Egyetem Élelmiszerkereskedelem specializációján közös kurzus. Eddig közel 90 hallgató vett részt rajta, mivel az nemcsak egy egyszerű előadásokból és irodalátogatásokból álló tárgysorozat, hanem a diákok gyakorlati tapasztalatokat szerezhetnek és konkrét feladatok megoldásában is segédkeznek. Évente két alkalommal ugyanis konkrét, termékfejlesztési, marketing vagy kereskedelmi témájú projektfeladatot kapnak a vállalattól. Ennek kidolgozásában és értékelésében a hallgatók mellett a Nestlé munkatársai is részt vesznek. A program sikere érdekében a vállalkozás több, mint 25 szakemberét vonta be a munkába, a diákok és a társaság közötti kapcsolattartást pedig külön "Nestlé Nagykövet" segíti - számolnak be a közleményben.

A két fél úgy döntött, hogy tovább mélyíti az együttműködést és a következő 5 évben további 150 hallgató vesz részt a Nestlé kurzuson. Az eddigi együttműködésen felül, a Nestlé még több projektfeladat megoldásába vonja majd be a hallgatókat, gyakorlati helyet biztosít a diákok számára, szakemberei pedig előadóként és az államvizsgabizottságok tagjaiként fogják segíteni az egyetem oktatási tevékenységét. Ezen felül a Nestlé előadásokkal, üzemlátogatásokkal, a vezetői melletti tapasztalatszerzési lehetőséggel is támogatja a szakma iránt érdeklődő hallgatók munkáját, de segíti a közösségi terek kialakítását és az egyetemi rendezvények sikeres lebonyolítását is.

Mindemellett a csütörtöki bejelentés mellett az egyetem campusán átadták a új Nestlé Mini Bisztrót is, amely elérhető étkezési lehetőséget kínál a hallgatóknak.