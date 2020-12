Fontos teendőjük van az év végéig az önkéntes pénztári tagoknak

Alig két hét van már hátra az 2020-as évből, itt az ideje maximalizálni az adókedvezményeket mindazoknak, akik önkéntes pénztári tagsággal rendelkeznek vagy most szeretnének belevágni. Összesen legfeljebb 150 ezer forint értékű adó-visszatérítést vehet igénybe az idei adóév után is mindenki, aki nyugdíj-, egészség-, valamint önsegélyező pénztári tagsággal rendelkezik.

Ma Magyarországon a pénztári megtakarítás a legnépszerűbb öngondoskodási eszköz, így nagyon sok adófizető nyugdíj-, egészség- és önsegélyező pénztári tagsággal rendelkezik. Az önkéntes nyugdíjpénztáraknak ugyanis 1,1 millió tagjuk van, és hasonló nagyságrendű tagsággal rendelkeznek az egészség- és önsegélyező pénztárak is. Az adó-visszatérítés mértéke az adott évi befizetések 20 százaléka, maximum 150 ezer forint. Ez praktikusan azt jelenti, hogy a maximális kedvezmény kihasználásához az adóév végéig 750 ezer forint kell, hogy érkezzen az egyéni pénztártagoknak a számlájukra.

2019 óta már nem csak a tagok egyéni befizetéseire jár az adó-visszatérítés, de a munkáltatói befizetések (munkáltatói tagdíjátvállalás, adomány) keretében kapott pénztári juttatások után is. A munkáltatók jellemzően cafeteriarendszer keretében biztosítják a pénztári juttatásokat a munkavállalóik részére.

Vannak még más kedvezmények is

Sokan nem tudják, de extra adókedvezmény is igénybe vehető az egészségpénztári tagoknak. Lehetőségük van az egészségpénztárnál vezetett egyéni számlájukon lévő összeget vagy annak egy részét 24 hónapra lekötni. A lekötés évében, az év végén lekötött összeg után is 10 százalékos adó-visszatérítés vehető igénybe. Ezen felül, ha a pénztártagok az adóévben egészségpénztáron keresztül az ide vonatkozó jogszabályban meghatározott prevenciós szolgáltatást vettek igénybe, az e célra felhasznált összeg után is további 10 százalékos adó-visszatérítést érvényesíthet. Az összes pénztári adó-visszatérítés összege azonban ezzel együtt sem haladhatja meg a 150 ezer forintot.

Az adóbevallásában rendelkezettek alapján az adókedvezmény összegét a NAV 30 napon belül visszautalja a pénztártagoknak az egyéni pénztári számlájára. A pénztártagot az adókedvezmény nem visszaigénylés, hanem visszatérítés formájában illeti meg, amit az adóhatóság számlajóváírásként a pénztártag által választott önkéntes pénztárba utalja, majd a pénztár a tag egyéni számláján jóváírja.

A 2020-as befizetések és lekötések utáni adó-visszatérítés várhatóan jövőre az adóbevallások benyújtása után 30 nappal érkezik majd meg. Az adóbevalláson jelezheti a pénztártag, hogy ha több pénztárba is volt befizetése, azok közül meg kell jelölnie, melyik pénztárnál vezetett számlájára kéri az adó-visszatérítést. A nyugdíjpénztárakba általában több adó-visszatérítés érkezik, az idén az első kilenc hónapban 16,5 milliárd forint fölött volt ez az összeg a jegybank és a NAV adatai szerint, az egészségpénztárakba a félév végéig több mint 9,2 milliárd forint folyt be ezen a jogcímen. Az év végéig ezek a számok még emelkedhetnek, de az adó-visszatérítések utalása döntő része általában a második negyedévben, az szja-bevallási időszak vége felé megtörténik.

Így lesz a hozamon extra nyereség

Népszerű trükk az önkéntes nyugdíjpénztáraknál a hozamok visszaforgatása. A jogszabályok lehetővé teszik, hogy a pénztártagok először tíz év után kivehessék adó- és járulékmentesen a megtakarításaik hozamát, ezt követően pedig háromévente ismét felvehetik a hozamot. Az így megkapott pénzt sokan azonnal vissza is teszik a pénztári számlájukra, hiszen az így friss befizetésnek számít, és igényelhető rá az adókedvezmény. Ha például valaki felvehet 400 ezer forint hozamot adómentesen, és azt visszafizeti a pénztári számlájára, akkor elég csupán 350 ezer forintnyi tagdíjat ezen felül befizetnie ahhoz, hogy megkaphassa a teljes, 150 ezer forintos adó-visszatérítést.

Arra is érdemes odafigyelni, hogy a hozamok kifizetése ügyintézési határidőhöz kötött, mivel a pénztáraknak 7 munkanapjuk van a hozam elszámolására és 8 további munkanapjuk az utalásra, vagyis aki most kéri ki a hozamot, valószínűleg már csak jövőre kapja meg. A befizetésnek pedig még az idén teljesülnie kell az adó-visszatérítés igénybevételéhez, vagyis aki későn kapcsolt, annak lehet, hogy meg kell előlegeznie a befizetését valamilyen más forrásból.

Az állam mellett a pénztárak is adakoznak

A 150 ezer forintos adó-visszatérítés mellett a pénztárak maguk is támogatják a tagokat abban, hogy növeljék a befizetéseiket. Az idei év végén is számos akció várja a tagokat, ezek döntő részben nyereményjátékok.

A befizetéseknél fontos tudnivaló, hogy a befizetett díjak lekönyvelésének a legtöbb helyen több napos időigénye van. A sokak által kedvelt bankkártyás fizetési módnál általában három napot határoznak meg a pénztárak arra, hogy biztosan az idei adóévre le tudják könyvelni a befizetéseket, vagyis az utolsó befizetési határidő december 28-a. Az átutalásnál nincs ilyen megkötés, a bankszámláról érkező pénzek az azonnali fizetési rendszerben öt másodpercen belül a pénztárnál vannak, az intézmények többsége a december 31-én délig beérkező összegeket le tudja könyvelni még 2020-ra. A csekkes befizetések biztos lekönyvelése a leglassabb, azokat már karácsony előtt el kell indítani.

A pénztártagok több pénztárnál értékes nyereményeket nyerhetnek, ha most az év végéig extra befizetéseket teljesítenek. Ennek a minimálisan elvárt összege általában 50-60 ezer forint körül van, de vannak intézmények, amelyek ennél nagyobb összeget várnak eseti év végi befizetésként. Sok pénztár sorsol ki utalványokat a tagok között, a promócióban részt vevők akár félmillió forintos műszaki cikkeket forgalmazó áruházban beváltható kártyát is nyerhetnek, de van a nyereménypalettán bútoráruházban, drogériában vagy egészségügyi szolgáltatónál beválható nyeremény is.

Olyan pénztár is akad, amelyiknél nem a szerencsén múlik a nyeremény, mivel minden extra 50 ezres befizetés után kaphat könyvesboltban vagy drogériában beváltható kupont. A nyereményjátékot hirdető pénztárakra is jellemző, hogy a nagyobb összegű (jellemzően több százezer forintos) befizetéseket nagyobb nyereménnyel vagy a sorsoláson történő többszörös részvétellel honorálják.

A nyugdíjpénztárak mellett számos egészségpénztárnál is zajlanak most hasonló nyereményjátékok, ezeknél az intézményeknél nem ritka, hogy egészséggel kapcsolatos a várható nyereményt, például egy szűrőcsomagot kaphatnak a nyertesek. Érdemes még körülnézni a pénztártagoknak a saját pénztáraik honlapján, ahol minden információt megtalálnak a különböző nyereményjátékokkal kapcsolatosan.

A cikk az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége támogatásával készült.