Fontos újítás jön az Aldinál, indul a tesztfázis

Újabb zöld megoldást vezet be Magyarországon az Aldi: a a Biofilter Környezetvédelmi Zrt.-vel kötött megállapodásnak köszönhetően mostantól már a használt étolaj visszagyűjtésére is lehetőség lesz 11 üzletben - jelenete be a diszkontlánc.

Az áruházlánc 2008-as magyarországi első üzletnyitása óta szelektíven gyűjti a papírt és a műanyag fóliát, de a boltokban felhasznált PET-palackokat is visszaküldik a dolgozók újrahasznosításra. A vásárlók az üres üvegeket ma már az üzletek előtt elhelyezett tárolókba tehetik, de használt elemek és elektronikai hulladékok is ingyenesen leadhatók bármelyik üzletben. Súlyos árat fizet a kormány, ha kiszorítja az Aldit, a Tescót és társaikat A vállalat a "Mellőzni. Újrafelhasználni. Újrahasznosítani." szlogen alatt futó intézkedéscsomag részeként 2025-re saját márkás termékeinél 100 százalékban újrahasznosítható csomagolóanyagot fog használni, valamint 2025-ig 15 százalékkal csökkenti csomagolóanyag-felhasználását. Használt sütőzsiradék: környezetterhelés helyett újrahasznosítás Ma Magyarországon a háztartásokban keletkező mintegy 25 ezer tonna használt étolaj csupán 2 százalékát gyűjtik be, holott egyetlen csepp használt étolaj akár ezer liter élővizet is elszennyezhet, holott újrahasznosítható. A friss bejelentés szerint az Aldi megállapodást kötött a Biofilter Környezetvédelmi Zrt.-vel, amelynek értelmében a használt étolaj visszagyűjtésére is lehetőség nyílik a cég áruházainál. Az élelmiszer-kiskereskedelemben elsőként mi tesszük ezt lehetővé a vásárlóknak. A kültéri tárolók az üzletek bejáratához közeli, frekventált helyen lesznek - mondta Bernhard Haider, az Aaldi Magyarország Élelmiszer Bt. országos ügyvezető igazgatója. A begyűjtésre szolgáló használt étolaj boxokat először az Aldi áruházaiba helyezzük ki, így a vásárlók könnyen összeköthetik a kellemeset a hasznossal: a bevásárlást a használt étolaj leadásával, amivel hozzájárulhatnak a körforgásos gazdasághoz - tette hozzá Deák György, a Biofilter Zrt. vezérigazgatója. A tesztüzemben jelenleg országosan 11 Aldi áruház vesz részt, a vásárlók így Baján a Dózsa György úti, Budaörsön a Kandó Kálmán utcai, Budapesten a Bökényföldi úti és Késmárk utcai, Debrecenben a Kishatár úti, Gyulán a Bicere utcai, Szegeden a Móravárosi körúti, Székesfehérváron a Szent Flórián körúti, Szigetszentmiklóson a Csepeli úti, Szolnokon a Felső Szandai réti, míg Zalaegerszegen a Balatoni úti áruházaknál adhatják le a használt étolajat. Eddig a lakossági használt étolajgyűjtés a legelérhetőbb a Mol kijelölt benzinkútjain volt.