Fontos újításokat jelentett be a Spar

A Sparnál csökken a műanyag csomagolások mennyisége, és egyre több újrahasznosítható papírt használnak. A jövőben több helyen lesznek elérhetőek a hulladéküveg-gyűjtő szigetek és csökken a szórólapok súlya is - jelentette be a cég.

A Spar már évekkel ezelőtt egy belső fejlesztési programot indított, melynek célja a felhasznált műanyag csomagolások és eladott műanyagból készült termékek mennyiségének a jelentős csökkentése volt. Jelenleg már csak kétfajta műanyag bevásárlótáska érhető el a boltláncnál, miközben számos környezetkímélő megoldást alkalmaznak: ilyen a papír szalagfüles táska, a papír hőszigetelős táska, az úgynevezett non-woven többször használatos környezetbarát táska, valamint a PP-típusú, többször használatos bevásárlótáska.

2019-ben a műanyag hőszigetelős táskákat is olyan R-PET mélyhűtőtáskákkal váltjuk ki, amelyek újrahasznosított pet-palackokból készülnek, a műanyag szalagfüles bevásárlótáskákból pedig olyanokat kínálunk, amelyek kizárólag biológiailag lebomló anyagokból vannak. Az idei év nagy újdonsága a lebomló, komposztálható szalagfüles táskák, valamint további PP- és R-PET-típusú, környezetbarát táskák bevezetése számít. Így a bevásárlótáska-kínálatunk teljesen műanyagmentessé válik - jelentette be Maczelka Márk, a Spar kommunikációs vezetője. Tavaly a fogyasztók több mint 40 százaléka már a környezetbarát, többször használatos zacskókat és bevásárlótáskákat részesítette előnyben.

A cégnél egyre több az újrapapír: az anyagában újrahasznosított karton- és papírhulladék éves mennyisége 2014 és 2018 között 12 ezerről mintegy 15 ezer tonnára nőtt.

A Spar és az Interspar áruházakban már ötödik esztendeje működik az üveghulladék-gyűjtés: tavaly 640 tonna üveghulladékot adtak le a vásárlók. Az összegyűjtött üveghulladékot újrahasznosítására a Sárvári HUKE Kft. anyacége, az ARW Magyarország hasznosítja újra.

Az áruházlánc a jövőben tovább csökkentené a kínálatában az egyszer használatos műanyag tárgyak mennyiségét. Jelenleg kiváltásképp cukornádból, pálmalevélből vagy papírból készült árukat kínálnak a műanyagok helyett.

A pékáruknál már megvalósult a műanyagot kiváltó ablakos papírzacskók használata, 2019 januárjától a friss tojás is kizárólag papírcsomagolásban kerül a kosarakba, az idei első negyedévtől pedig újrahasználható poliészter táskákkal is találkozhatnak a vevők a zöldség-gyümölcs részlegen. A vállalat emellett tervezi az összehajtható kartondobozok áruházi alkalmazását is.