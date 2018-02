Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Fontos változások a munka törvénykönyvében

Beleszólhat a kormány a garantált bérminimumba, a munkáltatónak ügyelnie kell a dolgozó egészségére, megjelenik egy új munkavállalói képviselő, valamint újra meghatározták, hogy ki számít megváltozott képességű dolgozónak - derül ki a D.A.S. Jogszervíz a munkatörvénykönyv változásait bemutató bejegyzéséből.

Idén év elején is változott a munka törvénykönyve, a legfontosabb módosításokat pedig összeszedte a jogszervíz. Például megváltozik, hogy ki számít munkavállalói képviselőnek: eddig az üzemi tanács tagja, az üzemi megbízott és a gazdasági társaság felügyelő bizottságának munkavállalói képviselője alkották. Mostantól viszont beleszámít a szakszervezeti tisztségviselő is.

Fontos változás, hogy megváltozott munkaképességű munkavállalónak az a személy tekinthető,

akinek az egészségi állapota 60 százalékos vagy kisebb mértékű,

aki legalább 40 százalékos egészségkárosodással rendelkezik,

akinek a munkaképesség-csökkenése 50-100 százalékos mértékű,

aki rokkantsági ellátásban részesül.

Az újítás főként abból a szempontból bír jelentőséggel, hogy immár a megváltozott munkaképességű munkavállaló is jogosult 5 munkanap pótszabadságra - írják a szakértők.

Újdonság az is, hogy a kormány különböző mértékű kötelező legkisebb munkabért és garantált bérminimumot állapíthat meg: ilyen lehet az adott munkakör ellátásához való követelmény, az adott terület munkaerőpiaci helyzete, az érintett földrajzi terület milyen hatással bír az egyes ágazatokra, illetve a nemzetgazdaság aktuális helyzete mit diktál.

A legfontosabb viszont az a munkavállalók szempontjából, hogy most már a dolgozók esetében nem csak azt kell vizsgálni, hogy a testi alkatára, fejlettségére tekintettel számára megfelelő munkát kapjon, hanem hogy az egészségi állapotára is ügyelni kell. Ha ez utóbbiban -orvosi igazolással alátámasztott módon- romlás következik be, így korábbi munkakörében nem foglalkoztatható tovább, munkáltató köteles felajánlani számára egy másik, elfogadható munkakört. Ha ilyen nincs éppen, a munkavégzés alól fel kell menteni.

