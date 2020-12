Forbes: teljesen megveszi a Tigázt Mészáros Lőrinc birodalma

A Forbes.hu több, egymástól független forrásból is úgy értesült, hogy a Mészáros Csoporthoz tartozó tőzsdei befektetőcég, az Opus Global Nyrt. tárgyalásokat folytat arról, hogy megvásárolja a Tigáz teljes részvénycsomagját. A gázhálózati cég eddig MET-csoport konszolidációs körében volt, de már tavaly nyáron megjelent benne Mészáros Lőrinc érdekeltsége.

Tavaly július elején derült ki, hogy Mészáros Lőrinc tőzsdei cége, az Opus Global Nyrt. bevásárolja magát a MET gázkereskedő cég mellé a Tigázban. Akkor végül a holdinghoz tartozó Opus Global Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt Status Energy Magántőkealapszerzett tulajdonrészt az addig 99,14 százalékban a MET Csoporthoz tartozó Tigáz Zrt-ben. A megvalósítás úgy történ, hogy a tőkealap leányvállalata, a Status Energy Kft. az MS Energy Holding AG-ban 50 százalékos közvetlen részesedést szerzett egy tőkeemeléssel, amely révén végül 49,57 százalékos közvetett tulajdonrészhez jutott a Tigáz Zrt.-ben.

A Forbes.hu szerint az Opus most szintet lépne és teljesen kivásárolná a közvetetten Lakatos Benjamin érdekeltségében lévő csoportot a gázhálózati cégből. A lapnak ezt a MET Csoport nem erősítette meg, mondván piaci híreszteléseket nem kommentálnak, míg a Mészáros Lőrinchez tartozó tőzsdei cég annyit közölt, hogy folyamatosan vizsgálják az újabb felvásárlási lehetőségeket, de meg nem erősítették az információt, mondván "valamennyi releváns eseményről szabályozott módon és időben tájékoztatja befektetőit, ugyanakkor piaci pletykákat nem kommentál."

A Tigáz Magyarország legnagyobb vezetékes földgázelosztója, 33 760 kilométer hosszú gázvezeték-hálózatot üzemeltet, Magyaroszág területének közel felét látja el földgázzal. 2017-ben az olasz ENI adta el a céget a svájci központú, de magyar többségi tulajdonban lévő MET energetikai csoportnak.

A tavalyi üzletről a magazin azt írja, hogy a beszámolók alapján azt írja, a a befektetett pénzügyi eszközök soron 9,6 milliárd forintos tétel szerepel, amelyből közel 9,5 milliárd forint tartósan adott kölcsön. Az is látszik a cég hosszú lejáratú hitelein, hogy három komoly hitelezője van: a Takarékbank és az MKB (3,2 milliárd forinttal) valamint a Talentis Group (3,1 milliárddal). A Takarékbankban és az MKB-ban is érdekelt Mészáros, ezek épp most olvadnak össze a Budapest Bankkal, a Talentis pedig Mészáros Lőrinc tőzsdén kívüli befektetéseit kezeli. A hitel vélhetően a tőkeemlésre kellett. A Tigázba tagként bekerülő Satus Energy tőkealap jegyzett tőkéje pedig 10 milliárd forint.

Az Opus energetikai portfóliója csak látszólag ürült ki a Mátrai Erőmű magyar államnak történő eladásával: már tavaly jelezték, hogy felvásárolják az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.-t (Titász), a féléves jelentésükben pedig jelezték, hogy a korábbbiakhoz képest a Covid-19 miatt csúszik a üzlet lezárása, ez várhatóan 2021 első negyedévében záródhat.

Mészáros Lőrinc más területen is aktivizálta magát vállalatcsoportjával az elmúlt időszakban: több mint 20 milliárd forint hitel jelent meg a TV2 és műsorgyártója, az IKO céges papírjai között - írja a hvg360. AZ IKO novemberben szerzett 24,2 százalékos részesedést a TV2 Média Csoport Zrt.-ben. A hvg360 keddi cikke szerint így a végső tulajdonosok között található Vida József, az ő bizalmasai, Mészáros Lőrinc bizalmasa, egy Mészároshoz köthető tőkelap, valamint egy Nagy Szilvia nevű nő.