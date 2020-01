Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Fordult a kocka - Közpénzből épít balatoni szállodát az OTP

A Magyar Turisztikai Ügynökség által kiosztott közpénzből újíthatja fel egy kormányközeli építőipari cég az OTP balatoni szállodáját. Mindenki jól jár.

Sikeres volt az OTP közbeszerzése, így már semmi akadálya, hogy az adófizetők pénzéből újítsák fel Magyarország legnagyobb bankjának tulajdonában lévő balatoni üdülőt. Elkezdődtek ugyanis a Hotel OTP Balatonszemes átalakításához és fejújításhoz szükséges szerkezetépítési munkálatok az EBH INVEST Kft. kivitelezésében. A január 20-i munkaterület-átvételt követően az EBH jelenleg már a bontási és földmunkákat végzi a hotelnél - adta hírül a magyarepitok.hu. Az építőipari cég 335,6 millió forintos ajánlattal nyerte el a bank közbeszerzését, a munkával 2021 tavaszára végezhetnek.

Az OTP Bank már tavaly októberben hibátlanul teljesítette a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) által előírt kommunikációs kötelezettséget és a balatonszemesi szállodája elé kihelyezett táblán köszönte meg Magyarország kormányának, hogy a bank tulajdonában lévő hotel felújítását és átalakítását 536,5 millió forint vissza nem térítendő közpénzzel támogatta a Kisfaludy-pályázat keretében. Ez 200 millió forinttal még több is, mint amennyi támogatást kaptak az MTÜ-től. "Évek óta tervezzük azt a komplex felújítást, amelyhez bő 500 millió forintos támogatást nyertünk, és amelynek összesen a többszörösét fordítjuk a beruházásra" - válaszolta korábban a Napi.hu kérdésére az OTP Bank. Magyarország legnagyobb bankjáról van szó, élén pedig Csányi Sándor elnök-vezérigazgató személyében az ország leggazdagabb embere áll.

Sikeres vállalkozó

Persze a kivitelező sem akárki. A hvg.hu írta meg, hogy az EB Hungary Invest évekig kispályázott, ma már viszont sorra nyeri a milliárdos közbeszerzéseket. Az EBH korábban Paár Attila vállalatával, a West Hungária Bauval közösen szerepelt állami tendereken. Együtt rekonstruálták például a Várkert Bazárt is. A cég egyik tulajdonosa és alapítója ugyanis Erdei Zoltán József, akinek közös vállalkozása van azzal az Irtó Krisztiánnal is, aki Mészáros Lőrinc érdekeltségeivel karöltve győzedelmeskedik akár 10 milliárd forintos nagyságrendű közbeszerzéseken. A Nemzeti Kastélyprogram és a Nemzeti Várprogram keretében pedig a hatvani Grassalkovich- és a budapesti Klebelsberg-kastélyon dolgozik, szintén milliárdos nagyságrendben. Árbevétele 2012-ben még csak 600 millió forint volt, ez 2015-re és 2016-ra 3,5 milliárdra hízott, míg 2018-ban már elérték a 8 milliárd forintos határt is.

Nem ez az első eset, amikor a kormányzati felügyelet alatt álló MTÜ által kiosztott vissza nem térítendő állami forrásból kormányközeli vállalkozók szállodáit kormányközeli vállalkozók építőipari cégei újítják fel. Például közel hétmilliárd forintból fejezheti be a Garancsi István tulajdonában lévő Market Éptő Zrt. Esztergomban a Hernádi Zsolt MOL-vezér által megvett, félkész állapotú Mária Valéria hotelt. Az építkezést a Kisfaludy-programon keresztül a MTÜ is támogathatta. Hernádi unokaöccse, Hernádi Ádám most a Fidesz polgármesterje Esztergomban, korábban az MTÜ-ben kabinetfőnökként dolgozott.