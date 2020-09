Forgalomba áll a harmadik emeletes vonat

Szeptember 28-án áll forgalomba a harmadik KISS, így hétfőtől már két emeletes motorvonat jár majd a váci és egy a ceglédi vonalon - adta hírül a MÁV Zrt.

Augusztus közepén indult útnak újra a KISS a váci vasútvonalon, hétfőtől pedig már két új emeletes motorvonattal is találkozhatnak az utasok a 70-es vonalon. A harmadik KISS is az előzetes vizsgálatokat, teszteket követően szerezte meg az utasforgalom próbaüzemhez szükséges engedélyeket.

Az emeletes vonatok jövő heti tervezett menetrendje a vasúttársaság honlapján is elérhető.

Budapest elővárosában közlekedő valamennyi, így a KISS emeletes motorvonatokat is naponta fertőtlenítik szeptember eleje óta. A vasúttársaság továbbra is arra kéri utasait, hogy tartsák be a közegészségügyi előírásokat, és ne feledjék el, hogy szeptember 21-től a maszk használata már nemcsak a közösségi közlekedési eszközökön, hanem azon állomási és megállóhelyi helyiségekben is kötelező, ahol az utas a felszállás előtt vagy után tartózkodik - olvasható a közleményben.