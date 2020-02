Forradalmi lépés a K&H Banktól

Magyarországon először élesben is elindul a nyílt bankolás, miután a K&H ügyfelei a Számlázz.hu-n keresztül csatlakozhatnak be az autokassza rendszerébe.

Négy hónapja léptek életbe az EU második pénzforgalmi irányelvének (Revised Payment Services Directive - PSD2) nyílt bankolással kapcsolatos rendelkezései. A Számlázz.hu pedig az egyike annak a négy fintech cégnek, amely megszerezte az MNB-től az úgynevezett AISP (Account Information Service Provider) engedélyt, melynek értelmében - az ügyfelek hozzájárulása után - harmadik félként hozzáférhet az ügyfelek banki adataihoz.

Most pedig Magyarországon először élesben is elindul a nyílt bankolás: az online számlázó autokassza rendszerébe mostantól a K&H Bank több mint 120 ezer vállalkozói és nagyvállalati ügyfele is becsatlakozhat, megspórolva ezzel akár heti több órányi munkát - adták hírül a cégek.

A Számlázz.hu az autokasszának nevezett szolgáltatást három évvel ezelőtt indította el a MagNet Bankkal közösen. A szolgáltató tervei szerint a közeljövőben további bankok csatlakozhatnak majd - feltéve, ha az adott pénzintézet interfésze ezt lehetővé teszi. A szolgáltatásra pedig van igény: a számlázóprogram korábbi felmérése szerint a megkérdezettek több mint 60 százaléka használná az autokasszát, ha lenne erre lehetőség a bankjánál.

Nyílt bankolás a gyakorlatban

Így mostantól, ha beérkezik egy utalás a vállalkozás bankszámlájára, akkor az átutaláshoz tartozó számla az online számlázóprogramban automatikusan kifizetett állapotra vált. Így nem kell hosszú perceket tölteni egyetlen bizonylat kézzel történő adminisztrációjával, mert a rendszer megteszi helyette, mivel a tranzakció adatai (összeg, kifizetés dátuma) automatikusan megjelennek a Számlázz.hu-ban. Ha pedig a díjbekérő alapján érkezik utalás a bankszámlára, és még nem tartozik hozzá számla, akkor a rendszer azt automatikusan kiállítja és elküldi a vevőnek.