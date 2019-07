Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Forradalmi újítás: szelfivel is pillanatok alatt pénzhez juthat

Elindult az első nem valós idejű online ügyfél-azonosítással működő pénzügyi szolgáltatás Magyarországon. Szelfivel, lefotózott személyivel és elektronikus aláírással is lehet hitelt igényelni.

Nagy technikai fejlődésen ment át a világ, rengeteget változtak a fogyasztói szokások - mondta Sárközi Zoltán, a MikroCredit Zrt. vezérigazgatója a cég sajtótájékoztatóján. A fiatalok már egyetlen okoseszközzel elérnek mindent, a kapcsolataikat is ezen keresztül intézik. Fontos újítás, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) rendeletei alapján 2017 nyara óta a valós idejű, az idéntől pedig már a nem valós idejű online azonosítást is el lehet végezni. Vagyis ha az ügyfél készít magáról egy szelfit, az alapján is azonosítható.

A MikroCreditet 2017 őszén alapították meg, a társaság fintech cégként definiálja magát, a hitelezési folyamat teljesen az interneten történik. Még 2018 júniusában indult el a hiteltermékük, a kölcsönt akár egy órán belül megkaphatták az ügyfelek, ha minden dokumentumot időben feltöltöttek. Korábban csak valós idejű online azonosítással igényelhettek kölcsönt az ügyfelek, mostantól viszont már a nem valós idejű azonosításra is lehetőség van.

Jövő márciusra, az azonnali utalás elindításának idejére szeretnék elérni, hogy 0-24 órában működjék a hitelezés, és ha például valaki szombat éjjel 10 órakor igényli a kölcsönt, akkor is néhány percen belül a számláján legyen a pénz - mondta Sárközi. A MikroCredit hiteleit a minikolcson.hu oldalon lehet igényelni, a maximális összeg 300 ezer forint, a minimális pedig 25 ezer forint, a futamidő 90 nap. A kis összegű gyorskölcsönöket folyósító pénzügyi vállalkozás tulajdonosa a tbilisziben bejegyzett Hungarian Georgian Investments Co. A cégnek több tízezer regisztrációja van, és tízezer fölött jár az igénylések száma, a visszatérő ügyfelek kamatot is fizetnek.