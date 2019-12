Forradalmi újítások a vállalati hitelezésben: itt vannak a részletek

Akár két nap alatt hitelhez juthat egy kisvállalkozás a CIB Banknál – mondta a lapunknak adott interjúban Fetter István, a pénzintézet kisvállalati üzletágának vezetője. Az online hitelbírálati platformon akár percek alatt kiderülhet, mekkora hitelösszegre számíthat a kisvállalkozás, a vállalati bankár pedig házhoz is kimegy.

- Mekkora adminisztrációs terhet jelent ma egy kisvállalkozásnak a hitelfelvétel? Hogyan tudnak ezen a bankok könnyíteni?

- Jellemzően nyűgként tekintenek a banki ügyintézésre a vállalkozások. Brit felmérések szerint a bankolás bizonyos körökben kellemetlenebb, mint a fogorvoshoz járás. Nálunk ez másképp megy, egyszerűsítettük a folyamatokat. Egy online kitölthető adatlapot kell benyújtani, emellett már csak minimális adatszolgáltatásra van szükség, meglévő ügyfél hitelkérelménél például csak egy főkönyvi kivonatra. Vagyis minimális a papírigény egy kisvállalatnál.

- A vízcsapból is a fintech cégek innovációiról szóló hírek folynak. Ezek külföldön már a kkv-k számára is kínálnak gyorsan és könnyen elérhető hiteleket. Hol tartanak a hagyományos bankok ezen a téren?

- A fintech cégek fiatalosak, vonzóak, lendületesek. A bankokat hozzájuk képest őskövület dinoszauruszoknak tartják. Pedig a valóság egészen más. A bankok személyre szabott árazással tudnak ugyanolyan, sőt jobb szolgáltatásokat is kínálni, mint a fintech cégek. A fintechek gyorsabbak néha, viszont velük nehezen alakul ki az a partneri, bizalmi viszony, amely egy bankkal szemben, ahol megvan a személyes jelenlét, elérhető a kapcsolattartó, van fiókhálózat. Mi is számos olyan megoldást kínálunk már, amelyet a fintecheknél megszoktak.

- Egy kisvállalkozás mennyi idő alatt jut önöknél hitelhez?

- Statisztikáink szerint, ha hiánytalan a dokumentáció, átlagosan hat és fél nap alatt az ügyfél számlájára kerülhet a hitelösszeg. Ez az időszak lehet persze hosszabb is, ha a dokumentáció hiányos vagy felmerülnek olyan körülmények, amelyek további vizsgálatot igényelnek. Ugyanakkor meglévő ügyfeleknél - egy megfelelő előszűrést követően - akár már két nap alatt folyósítani tudjuk a hitelt.



Fotó: CIB Bank Fetter IstvánFotó: CIB Bank

- Más bankoknál hetekig, hónapokig tartó folyamat szokott lenni, mire egy vállalkozás hitelhez jut. Önök hogyan tudják ilyen gyorsan elbírálni a kérelmeket?

- Az egyik oka ennek a humán faktor. Tanácsadóink megértik az ügyfelek igényeit, feltárják a kockázatokat, és személyre szabottan a legjobb terméket kínálják. Ezt követően a hitelkérelmet előterjesztik, és az igény végigfut integrált hitelezési rendszerünkön, amely automatikusan kiértékeli a rendelkezésre álló információkat. Az is segít a gyorsaságban, hogy stratégiai együttműködést kötöttünk a Garantiqa Hitelgaranciával, amellyel digitális úton kommunikálunk, így a hitelgaranciára sem kell napokat várnunk. A Garantiqa a legtöbb hitelünk után készfizető kezességet vállal, ez lehetővé teszi, hogy ügyfelünknek nem szükséges például ingatlanfedezetet felajánlania egy nagyobb összegű hitelhez. Az is rövidíti az ügyintézést, hogy a folyószámlahitel-szerződéseket nem egy, hanem három évre kötjük. Emellett az egyéni vállalkozók, az őstermelők és kisvállalatok számára is kedvező hitelt biztosítunk az MNB Növekedési hitelprogram keretében, eseti hiteleket, beruházási hiteleket, lízinget és ingatlanfedezetes hiteleket is nyújtunk.

- A vállalkozások gyakran panaszkodnak, hogy a bankok nem egyformán kezelik őket. Az egyiknél hitelképesek, a másiknál nem, az egyiknél több hitelt kapnak, a másiknál kevesebbet. Önöknél hogyan tudhatja meg egy cég, mennyi hitelhez juthat?

- Kiváló megoldás erre az online hitelbírálati felületünk, a CIB Kisvállalkozói Hitelajánlat-készítő "Bíráld magad" platform. A honlapunkra ellátogató ügyfél az adószámát, nevét, elérhetőségét megadva, néhány perc alatt megtudhatja, hitelképes-e, és mennyi hitelt kaphat. Ez nem kötelező érvényű ajánlat, de jó kiindulási alap. Az érdeklődőket emailben értesítjük az eredményről, majd kollégáink telefonon is megkeresik a további teendőkkel kapcsolatban.

- Mikor indult ez a platform, és hányan vették igénybe?

- Csaknem egy éve indult, és több ezer vállalkozás vette már igénybe. Azt tapasztaltuk, hogy az ezen a csatornán induló hitelkérelmek sikeres folyósítási aránya ötszöröse a más csatornán beérkező kérelmeknek.

- A jövőben milyen újításokat terveznek a kisvállalati ügyfélkör számára?

- Lakossági példából kiindulva tervezzük bevezetni az online számlanyitást és az online hiteligénylést is számítógépről vagy mobilkészülékről. Már most is van egy mobilbankár csapatunk, nekik köszönhetően nem kell befáradniuk a cégeknek a bankfiókba, ők helyszínre mennek, és a telephelyükön is kiszolgálják az ügyfeleket. Most ünnepeljük 40. születésnapunkat, ennek keretében negyvenféle kedvezményt nyújtunk, és szeretnénk, ha minél több ügyfelünk ki tudná használni ezeket.

- A hitelen kívül milyen más szolgáltatásokat nyújtanak még a kisvállalkozásoknak?

Bár a finanszírozás is fontos, a legtöbb kisvállalkozás megtakarító, ezért elengedhetetlen, hogy megtakarításait megfelelő módon tudja kamatoztatni. Erre kínáljuk különféle betéti termékeinket. Befektetési szolgáltatást is nyújtunk, és széles a palettánk biztosításokból is.

