Forradalmi újítást terveznek januártól a fizetésekben: elfelejtheti a készpénzt

Új korszak jön jövőre a kereskedők számára azzal, hogy online pénztárgép esetén elektronikus fizetési lehetőséget is biztosítaniuk kell. A kereskedők számára fontos szempont, hogy a lehető legkevesebb fejlesztés mellett, a legegyszerűbb módon nyújthasson jó szolgáltatást, és feleljen meg az előírásoknak - mondja Racskó Tamás, a Mastercard termékfejlesztési vezetője. A Mastercard számla alapú fizetési megoldása ebben is segít, és a fogyasztóknak is kényelmes fizetési lehetőséget biztosít.

- Január 1-től új korszak jön a bolti fizetéseknél, hiszen kötelezővé válik az online kasszával rendelkező kereskedők számára az elektronikus fizetési lehetőség biztosítása. Mi volt az oka annak, hogy sok kereskedő eddig ódzkodott ettől?

- Ennek több oka is lehet, sokan például úgy gondolhatják, hogy a kereskedőnek így a legegyszerűbb. De ha jobban a problémák mélyére nézünk, már árnyaltabb ez a kép, hiszen sok vállalkozás nem talál a saját szempontjainak megfelelő, testre szabható konstrukciót. Ezért is indította el a Mastercard azt a programot, melynek részeként akár egy egyszerű androidos okostelefont képessé teszünk bankkártya elfogadására. Így egy vállalkozás gyakorlatilag különösebb fejlesztés nélkül, pár nap alatt megoldhatja a kártyaelfogadást.

- Az internetes vásárlások során is gyakran lehet tapasztalni, hogy a kereskedők nem fogadnak el bankkártyát: vagy készpénzzel kell fizetni a futárnak, vagy banki átutalást kérnek a kereskedők. Mi ezeknek a kockázata a bankkártyához képest?

- Inkább megfordítanám a kérdést és a a kártyás fizetés előnyeit emelném ki. A kártyás fizetés biztonságos, a kártyabirtokos pedig mindvégig védve van. Így például, ha visszaélés áldozata lenne, vagy nem azt a terméket kapja, amit szeretett volna, visszakapja a pénzét a banktól. Ezt azért is fontos kiemelni, mert a Mastercard a számlaalapú fizetések esetén is biztosítja ezt a biztonságot és az ezzel járó előnyöket.

- Hogyan lehet a fenti fizetési trendeken úgy segíteni, hogy a fogyasztó is biztonságban legyen, és a kereskedő se járjon rosszul?

- Míg a vásárló számára az a fontos, hogy megkapja a megfelelő terméket, a kereskedő a lehető legkevesebb fejlesztés mellett szeretné kiszolgálni vásárlóit. A mi számlaalapú szolgáltatásunk nagy előnye, hogy ha egy kereskedő már korábban kiépítette a kártyaelfogadást, ugyanezen a rendszeren tud fogadni azonnali utalásokat is. Ha pedig eddig még egyáltalán nem fogadott el elektronikus fizetéseket, a fejlesztő programunk segítségével pár nap alatt bevezetheti, akár saját telefonját terminálként használva.

- A kereskedőket most nyilván számtalan cég kezdi bombázni különféle készpénzmentes fizetést biztosító megoldásokkal. Önöknek mik a tapasztalatai? Mennyire nyitottak, érdeklődők az ilyen új megoldások iránt? Mik a legfontosabb szempontjaik?

- Ahogy egy vásárló is a legegyszerűbb fizetést választják, úgy a kereskedőkre is igaz, hogy a vállalkozásokra szabható, kulcsrakész megoldásokban gondolkodnak. A Mastecard azért is indította el a kereskedőket támogató fejlesztési programját, hogy ezt lehetővé tegye. A célunk az volt, hogy a több hetes, papíralapú igénylési folyamatok egyszerűsödjenek, és ezt meg is valósítottuk. Ezzel pedig már egy kisvállalkozó számára is vonzóbbá válhat az elektronikus fizetések elfogadása, ezt igazolta az a több ezer terminál, ami az elmúlt hónapokban a kereskedőkhöz került.

- A fogyasztók mit várhatnak az ilyen szolgáltatásoktól? Miben jobb nekik a Pay by Account, mint a hagyományos bankkártya vagy az átutalás?

- Amikor egy boltban fizetünk, nem igazán foglalkoztat minket, hogy a háttérben milyen rendszer fut. Egyszerű elvárásaink vannak: a fizetés legyen gyors, kényelmes és leginkább biztonságos. Ezért is olyan népszerű világszerte a mobilfizetés, hiszen még a kártyát sem kell elővenni hozzá, a mobilunk mindig kéznél van. Ezért is alakítottuk ki úgy a számlaalapú fizetést, hogy ugyanúgy a mobiltelefonoké legyen a főszerep, ugyanúgy fizethetünk vele, mint ahogy a mobiltárcával is tesszük. Ezzel szemben egy hagyományos utalás, vagy más azonnali fizetési megoldások esetén önmagában a biztonság is kérdéses, például, ha egy QR-kódot leolvasva láthatóvá válnak a számlaadatok, de ezek a fizetési módok időigényesebbek és bonyolultabbak is.

- Azt mondják, a számlavezető bankoknak is elérhetővé kell tenniük ezt a szolgáltatást ahhoz, hogy működjék. Hány bankkal van már ilyen megállapodásuk? Mely bankok ügyfelei tudják majd használni a Pay by Accountot?

- Magyar pénzügyi szolgáltatások esetén még nincs kész termék, de nemzetközi példa már van, ugyanis az Egyesült Királyságban Faster Payments is a Pay by Account szolgáltatást használja, így sok banki ügyfél élvezheti az előnyét.

A cikk megjelenését a Mastercard támogatta.