Forradalmi változás a fizetéseknél - több tízezren már hozzáfértek

Az iPhone-osok imádják az Apple Payt, de eddig csak kevés magyarországi bank vezette be a szolgáltatást. Ahol van, ott sem mindig fér hozzá az összes ügyfél.

Sokat kellett várniuk az iPhone-osoknak, hogy végre Magyarországon is használhassák az Apple Payt. A környező országokban már mindenhol volt ilyen szolgáltatás, mire május 21-én az OTP is bevezette. Egyelőre csak a Mastercard és a Maestro kártyás ügyfelek tudnak regisztrálni a banknál, illetve a Simple applikációban más bankok kliensei is elérhetik a Apple pénztárcáját. A Visa-kártyás OTP-s iPhone-osok viszont egyelőre hiába várják, hogy a bankkártyájukat a mobiljukon keresztül is használhassák.

Van is, nincs is

A CIB-nél pont fordítva van. Ott most októberben indult el az Apple Pay, de csak a Visa Inspire bankkártyával rendelkező kliensek számára. A mastercardosoknak néhány hónapot még várniuk kell a startra - tájékoztatta a hitelintézet a Napi.hu-t. A Gránitbanknál a Mastercard kártyákat lehet regisztrálni a rendszerbe, egyedül az Erste az, amelyiknél mind a Visa, mind a Mastercard bankkártyások tudnak Apple Payjel fizetni.

A többi bank egyelőre csak tervezi az indulást. A K&H már az idei negyedik negyedévben bevezetné az Apple Payt, az MKB viszont csak jövőre. A Raiffeisen is bevezetné, de hogy mikor, arról pontosabb információt nem árultak el. Amíg a késlekedő bankok lépnek, az iPhone-os kliensek a fintech cégek kártyáival vigasztalódhatnak: az OTP-s Simple mellett a Revolut és a Monese kártyáit is befogadja az Apple rendszere.

Nagyon szeretik

Az iPhone-osok ugyanis a bankok tapasztalatai szerint imádják az Apple Payt. Sokkal többször és gyakrabban fizetnek a mobiljaikkal, mint az Android-használók. "A hitelintézet adatai szerint az Apple Pay-jel fizető ügyfelek általánosságban több tranzakciót végeznek, és az Apple felhasználók között a mobilfizetés jóval gyorsabban terjed" - mondják az OTP-nél.

A CIB-nél két hét alatt az érintett ügyfélkör tizede regisztrált, és vált az Apple Pay rendszeres használójává. A Gránit Banknál van az Apple Pay mellett androidos mobilfizetési alkalmazás is már 2016 óta, az Apple Pay pedig csak júliusban indult. Ennek ellenére az iOS-eszközzel rendelkező ügyfelek közel háromszor annyiszor fizetnek érintéssel mobillal, mint az Android okosmobilosok. Az Apple Pay fizetések részaránya a banknál a sikeres mobilfizetések számán belül és napi átlagban már eléri az 52 százalékot.

Az Ersténél is július 2-án indult az Apple Pay, és sokkal nagyobbat robbant, mint az androidos mobilfizetési alkalmazás. Most már csaknem 50 ezer ügyfél használja rendszeresen a mobilfizetést, és jelentős részük rövid idő alatt teljesen átszokott a kártyás fizetésről az új szolgáltatásra.

Egyszerű és nagyszerű

Az Apple Payt azért szeretik az ügyfelek, mert egyszerűen beállítható, és ha megvan, onnantól nagyon könnyen használható. Az üzletekben az Apple Pay az iPhone SE, iPhone 6 és újabb készülékek, valamint az Apple Watch óra segítségével is használható, csak oda kell tartani a készüléket a terminálhoz, és már meg is nyílik a Wallet alkalmazásban. A pinkódot sem kell megadni, elég az ujjlenyomat vagy az arcfelismerés a tranzakció jóváhagyásához.

Az Apple Pay-t elfogadó alkalmazásokon és weboldalakon keresztül egyszerűen lehet online vásárolni az ujjlenyomat-felismerő vagy az arcfelismerő segítségével. Nem kell kitölteni a bankkártyaszámot, vagy begépelni a számlázási adatokat.