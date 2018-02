Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Forrongás jöhet a magyar iparvállalatoknál

Számos hazai iparvállalatnál nem jutnak közös nevezőre a munkáltatók és a munkavállalók képviselői az idei bérfejlesztésekben. A Zoom.hu információja szerint több nagyvállalatnál is megtörtént a sztrájkhajlandóság felmérése.

A látszólagos csend ellenére roppant feszült helyzet alakult ki több meghatározó hazai iparvállalatnál az idei bértárgyalásokat illetően. A Zoom.hu információi szerint a helyzet már ott tart, hogy számos helyen a sztrájkhajlandóság felmérése zajlik, vagy már le is zajlott a dolgozók körében.

Csaknem féltucat, kifejezetten nagy foglalkoztatónál ez a múlt hét végén, valamint hétfőn és kedden már meg is történt. A fejleményekkel kapcsolatban kerestük a feldolgozóipari társaságok körében aktív Vasas Szakszervezeti Szövetséget is, ahol jelezték több cégnél is valóban problémás helyzet állt elő, miután a bérfejlesztésekkel kapcsolatban nem jutottak közös nevezőre a munkáltatókkal.

A Vasas alelnöke, László Zoltán a lappal azt közölte: csak az ő látókörükben jelenleg négy olyan vállalat van, amelynél a sztrájkhajlandóság felmérése már lezajlott. A cégeket az érdekvédelmi vezető nem kívánta megnevezni. Annyit azonban kifejtett, hogy a négyből három kimondottan nagyvállalat.

Ha az álláspontok egyik helyen sem közelednek, akkor könnyen elképzelhető, hogy nagyjából egyszerre lesz munkabeszüntetés a társaságoknál.

A jelenlegi helyzet ráadásul csak a kezdet. Nagyjából 50 olyan vállalat van a látókörükben, amelynél a bérfejlesztési tárgyalások korai stádiumban vannak. Ezek az egyeztetések rendszerint március végére szoktak véget érni. Könnyen lehet, hogy utóbbiak között több olyan vállalat is akad majd, ahol a munkabeszüntetés a következő hetekben a tárgyalások "részévé válik".

