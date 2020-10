Fű alatt megérkezett az új Lidl-őrület a magyar üzletekbe

Idén korlátozott számban több országban is megjelent a boltokban a diszkontlánc sajátmárkás ruhakollekciója - így egyebek közt Lidl-ös cipő, póló, papucs, zokni és leggings. A lánc nemrég megszellőztette, hogy hazánkba is elhozza e termékeket, ám - vélhetően az exkluzivitást erősítve - nem jelölt ki semmilyen dátumot a bevezetés kapcsán. Friss akciós újságukból most kiderül, hogy október 5-től már a magyar egységekben is árulják e termékeket.

Tavaly április 1-jén egy viccel jelentkezett a Lidl németországi Facebook-oldala: felraktak egy képet egy saját márkás sportcipőről. A Lidl sárga-kék-piros színeit viselő lábbeli grafikáját olyan lelkesen fogadták, hogy ősszel négyszázat le is gyártottak belőle, és egy nyereményjátékon keresztül osztották szét - írta meg korábban a G7.hu. Elindult a Lidl Plus az óriási versenyt diktáló brit piacon A Lidl-cipőt korlátozott számban elkezdték árulni is és azonnal kultikus ruhadarab lett az ilyesmire fogékony szubkultúrákban, Belgiumban például pár óra alatt elkapkodták a kétezer pár cipőt idén júliusban. A 13 euróért (4600 forintért) árult cipőkre akkora volt a kereslet, hogy akár százszoros áron árulták őket az interneten. Sőt, a nyáron volt olyan is, aki 6700 dollárért kínálta a cipőt az eBay-en. Szeptemberben a lánc ismét árulni kezdte a cipőket a németországi boltjaiban és a webshopjában, sőt egy teljes sajátmárkás kollekciót is a piacra dobott. A Lidl ugyan elárulta, hogy a kollekció Magyarországon is meg fog jelenni a közeli jövőben, de azt nem mondta meg, pontosan mikor. Most a lap aktuális akciós újságának 40-41. oldalára "rejtették el" az új kollekció ajánlatait. A híres-hírhedt Lidl cipőt 4999 forintért kínálja az üzletlánc, míg a női és férfi kiadásban egyaránt elérhető zoknikat, pólókat, leggingseket és papucsokat 499 és 1999 forint közötti árakon promotálják, ki tudja meddig. Mi több, még nyereményjáték is indult.