Fütyültek a bankok az MNB javaslatára - nem fognak örülni a kispénzű ügyfelek

A Matolcsy György vezette jegybank szerette volna, ha a márciusban induló azonnali fizetést korlátlan számú ingyenes tranzakciót tartalmazó csomagokkal várják a bankok. Nem így lesz. Az ilyen csomagok havidíja 5-10 ezer forint, ha csak nem mutat fel az ügyfél 400-500 ezres havi jóváírást vagy sokmilliós megtakarítást.

Hiába kérte a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a bankokat, hogy az azonnali fizetés elindításának idejére vezessék be a csomag díjazású számlákat, amelyekben egy fix összegért korlátlan számú átutalást indíthatnak az ügyfelek, a bankok többsége fittyet hányt a javaslatra. Az azonnali fizetés március 2-án indul, az eredetileg tervezettnél nyolc hónappal később, és a bankok honlapján elérhető kondíciós listák alapján ugyanolyan magas díjakkal, mint a normál átutalások.

Nincsenek új kondíciók

A hitelintézeteknek 60 nappal a változás előtt kell közzétenniük az új kondíciós listáikat. A bankok többsége azonban nem rukkolt ki új hirdetménnyel március 2-tól, a többségnél csak az üzletszabályzatok vagy az általános szerződési feltételek változnak meg. Ezekben leírják egyebek mellett, hogy napi 24 órában öt másodpercen belül teljesülnek a tranzakciók minden nap, és megadhat az ügyfél a bankszámlaszám mellett másodlagos azonosítót is, vagyis telefonszámra, e-mail címre, adóazonosítóra és adószámra is átmennek az utalások.

Ha esetleg van is új kondíciós lista, mint például az UniCreditnél vagy a K&H-nál, abban ugyanolyan díjat adtak meg a klienseknek az azonnali utalásokra, mint a normál átutalásokra. Pedig a jegybank nem ezt várta a bankoktól. A tavaly júliusra tervezett indulás előtt az MNB egy tanulmánysorozatot tett közzé, amelyben egyebek mellett azt ecsetelte, hogy a magyar bankok díjszabása Európa-szerte magasnak számít. Ennek a legfőbb oka, hogy az ügyfeleknek tranzakciónként kell fizetniük a díjakat, miközben más országokban egyetlen fix díjért, akárhány átutalást elvégezhetnek.

Nyögik a tranzakciós adót

A bankok azért számítanak fel minden egyes átutalásért díjat, mert ők maguk is fizetnek az államnak tranzakciós illetéket. Normál esetben ez a tranzakció értékének 0,3 százaléka, készpénzfelvételnél a 0,6 százaléka. Annyi engedmény van csak, hogy az ügyfelek saját számlái között nincs ilyen közteher, emellett lakossági ügyfelek esetében a 20 ezer forint alatti átutalások is illetékmentesek. Az idei évre 226,3 milliárd forintnyi tranzakciós illeték-bevételt tervezett a kormány. Ennek nagyjából a tizede kapcsolódik lakossági átutalásokhoz.

A kormány tavaly tavasszal még hajlott is volna arra, hogy átalánydíjassá tegye a lakossági bankszámláknál a tranzakciós illetéket, a törvényjavaslat már az országgyűlés előtt volt, de végül visszavonták arra hivatkozva, hogy kell a pénz a családtámogatásokra. Ha megtörtént volna ez a változás, a bankok is nyilván léptek volna, és bevezetik a csomag alapú díjakat. A jegybank ezután arra kérte a bankokat, legyenek gálánsak, tegyék ingyenessé az elektronikus tranzakciókat, és nyeljék le azt a 24 milliárd forintot, amit tranzakciós illeték címén a lakossági utalások után fizetniük kell. Ha így tesznek, akkor azt a kormány is értékelni fogja, és előbb-utóbb megszünteti az illetéket - ígérte a tanulmány.

A bankok viszont eddig nem fogadták meg a jegybank tanácsát, ami érthető. 2013 óta a lakossági ügyfelek havi 150 ezer forintig ingyen vehetnek fel készpénzt, a bankoknak viszont ezek után is be kell fizetniük a 0,6 százalékos illetéket, és eddig hiába lobbiztak az eltörlése ellen.

A csomag csak a gazdagoknak

A jegybank nagyon örülne, ha sikeres lenne az azonnali fizetés bevezetése, ezzel csökkenhetne a készpénzes tranzakciók számra és volumene, aminek komoly gazdasági előnye lenne az egész ország számára. A legtöbb hitelintézet viszont a megmaradt tranzakciós adó miatt tranzakció alapú díjakkal vág neki az azonnali fizetésnek. Léteznek ugyan olyan csomagok, amelyeket az MNB is javasolt, ezek azonban csak egy szűk elit ügyfélkör számára érhetők el. Jellemzően minimum 400-500 ezer forintos nettó fizetés vagy 5-8 milliós megtakarítás kell ahhoz, hogy valaki korlátlan számú tranzakciót végezhessen el ingyen az elektronikus banki csatornákon.

A Raiffeisennél minimum 400 ezer forintos havi fizetés vagy 8 millió forintos megtakarítás kell ahhoz, hogy az ügyfél ingyenesen használhassa a Prémium Gold 2.0 számlacsomagot, ennél a számlánál minden átutalás díjmentes. Ha viszont nem teljesíti a kliens a feltételeket máris 10192 forintra ugrik a havi számlavezetési díj. A Raiffeisennek van még egy másik ingyenes számlája is, azt 1 millió forintos jövedelem és 30 milliós megtakarítás fölötti ügyfeleknek ajánlja. A kevésbé tehetős kliensek számára legfeljebb a 20 ezer forint alatti tranzakciók díjmentesek - de ezek után a bank sem fizet illetéket.

Ha van 30 millió forintja az ügyfélnek, már válogathat is több bank teljesen ingyenes, korlátlan tranzakciót tartalmazó számlacsomag-ajánlata között.

Hasonló a díjstruktúra az UniCreditnél is. 30 millió forintos megtakarítás fölött az Ikon számlacsomag ingyenes, ebben a számlacsomagban pedig minden átutalás, csoportos beszedés is díjmentes. A csomag normál havidíja 4247 forint, de ha az ügyfél legalább 400 ezer forintot keres, vagy van 5 millió forint megtakarítása, ennek a feléért bankolhat a hitelintézetnél.

Korlátos megoldások

Alacsonyabb jövedelműek számára a Gránit Bank Bajnok Plusz számlája lehet a legkedvezőbb, ha sokat akarnak ingyen utalni. 280 ezer forintos jövedelem fölött 990 forint a havidíj, egyébként 2990 forint. A legtöbb banknál viszont, ha van is csomag alapú számladíj, az eléggé korlátos. A K&H például havonta csak néhány (2-5 darab) tranzakciós engedélyez, azt is feltételekhez köti. Havi öt ingyenes átutalás és ugyanannyi csoportos beszedés, valamint készpénzfelvétel akkor jár az ingyenes számlacsomagban, ha legalább 300 ezer forint jövedelme és minimum 3 millió forint megtakarítása van.

Nagyon sok banknál nincs olyan számlacsomag, amely bármilyen díjmentes átutalást tartalmazna. Ha mégis, akkor a bankok számára is illetékmentes utalások díját engedik csak el a bankok. Az Erste is azzal hirdeti egyes számlacsomagjait, hogy a 20 ezer forint alatti utalások után nem kell díjat fizetni.

Az OTP 1027 forintos havidíjon kínál egy Prémium+ számlacsomagot, ehhez havonta félmilliós jövedelem és minimum 7,5 milliós ottani megtakarítás kell. Ha ez nem teljesül, a havidíj 4625 forintra ugrik. Ezért cserébe is havonta mindössze 200 ezer forintig ingyenesek az átutalások, és 60 ezer forintig a csoportos befizetések. Valószínűleg a Budapest Bank számlacsomagjai sem olyanok, amilyeneket az MNB szeretne. A hitelintézet többféle számlát is kínál, ezekben viszont csupán a csoportos beszedéseket tette korlátlanul díjmentessé, a többi átutalást nem.