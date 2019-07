Gázzal fűt? Fontos jelzés érkezett

Megkezdődött a nyári gázkészülék-karbantartási szezon. Hirdetnek a szerelők, némelyik ingyen kiszállással kecsegtet, sőt, nyugdíjas kedvezménnyel, diákkedvezménnyel is találkozni. A hangzatosnak tűnő ígéretek ellenére a megrendelő akkor lepődik meg igazán, amikor a fizetésre kerül a sor - figyelmeztetnek a VGF Szaklap összefoglalójában.

A gázkazánok jelentős mértékben elöregedettek, még mindig jellemzően 15-20 éves kazánok vannak használatban. Sok esetben, még ha sejti is a felhasználó, hogy a készüléke a következő fűtési szezont már egészen biztosan nem fogja kibírni, tavasszal lezárja a gázkazánt, és legközelebb majd csak augusztus végén eszmél rá, hogy a fűtéssel is foglalkozni kellene. Ilyenkor már több hónapot kell várni az engedélyek beszerzésére, a kéményseprő munkák elvégzésére és egyebekre - olvasható a lap portálján.

Amikor elindul a fűtési szezon, tömegessé válnak a készülékcserék, annyi munka zúdul az alacsony létszámú szerelőállomány nyakába, hogy nem bírják ellátni az igényeket. Nyáron azonban a gázkészülék-szerelőknek holtszezonjuk van, könnyedén el tudnák tehát végezni a karbantartásokat is, ha a felhasználók tudatosabbak lennének. A júliusi, augusztusi hónapokban már célszerű a tulajdonosok figyelmét felhívni a karbantartásra.

A karbantartás ugyanakkor nem azt jelenti, hogy az üzemképtelen készülékbe életet kell lehelni, karbantartani a jól működő gázkészüléket lehet, és kell. Ha nem indul a kazán, annak több oka is lehet, például eldugul a fúvóka. Új készülékek esetén már a gyújtás ionárammal történik, itt koszolódásról szó sem lehet, komolyabb hibára kell gyanakodni. Sokan öt, tíz esztendeje nem nézették át a készüléküket. Sajnos már ez sem felel meg egy szimpla karbantartásnak.

A VGF Szaklap arra is felhívja a figyelmet, hogy ezen a szakterületen számos feketéző próbálkozik, akik rendkívül alacsony árért karbantartásnak látszó műveleteket végeznek. A gázkészülék karbantartás könnyű pénzkereseti lehetőségnek, ellenőrizhetetlen munkának tűnik. Pedig nem az, a felelőtlen karbantartás nemcsak a készülék élettartamát rövidíti meg, hanem balesetveszélyt is okozhat. De olyan is előfordul, hogy a tulajdonosok saját maguk próbálják a készülékek karbantartását, tisztítását, begyújtását elvégezni. Ezek a megoldások nem garantálják az üzembiztosságot a fűtési szezonra, sőt balesetveszélyesek is lehetnek.

Mit tegyen a felhasználó:

Kérjük el a szerelő arcképes igazolványát

Győződjünk meg arról, hogy az a cég, ahol a szerelő dolgozik, valóban létezik-e?

Kérdezzük meg előre az árakat.

Győződjünk meg arról, hogy valóban történt-e tisztítás, illetve a készülék megfelelően működik.