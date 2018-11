Generációváltás az ügyvédeknél

Nemzedékváltás váltást hozhat a budapesti ügyvédi kamara hétvégi választása. Az új elnök ugyanis még ötven év alatti, ráadásul jórészt ez a korosztály képviselteti magát a megválasztott testületekben is.

Az elmúlt napokban sorra választják meg a területi ügyvédi kamarák új vezetőit. Az elmúlt hétvégén a legnagyobb, a Budapesti Ügyvédi Kamara (BÜK) tisztségviselőire szavazhattak. Közel 130 posztról döntöttek, kicserélődött az elnökség, és olyan ismert és tapasztalt ügyvédek nem jelöltették magukat, mint Köves Péter, Kovács Kázmér vagy Szecskay András.

Az eddigi elnökhelyettesek közül egyedül csak Hegedüs László maradt posztján. Nem kívánt újrázni Réti László sem, aki pedig 12 éven át vezette a kamarát. Az új elnök Tóth M. Gábor lett, aki magabiztosan győzte le a másik jelölt Németh Zsoltot. A választásra jogosult ügyvédek közül 1600-an szavaztak, Tóth M. Gábort kétharmados támogatással nyert.

Az új vezetői stáb hivatalba lépésé mindenképpen generációváltásként is értékelhető, hiszen a vezetőség jelentős része harmincas vagy negyvenes ügyvéd - de hogy ezen felül ez mit jelent, azt ma még nem tudni. Várhatóan véget ér az elmúlt éveket meghatározó torzsalkodás korszaka, amely az eddigi elnök és Papp Géza főtitkár viszonyát jellemezte.

A most leköszönő főtitkár - akit Gyalog Balázs követ majd a poszton - ugyanis rendre megkérdőjelezte és megtámadta az elnök Réti László döntéseit, sőt sorra indította a BÜK elleni pereket is. Többek közt a korábbi választások érvényességét megkérdőjelezte és jogi úton megtámadta. Ezeket a pereket a Réti vezette szervezet rendre megnyerte, de a szüntelen viaskodás részben lekötötte az elnök energiáját, és cseppet sem mellékesen rossz fényt vetett a kamarára is. Nem véletlenül jelentette ki a most megválasztott elnök, Tóth M. Gábor a szavazás előtt a jogászfórumnak adott interjújában, hogy a "A köztestületnek vissza kell nyernie a méltóságát és a tagság, valamint a jogkereső közvélemény általi megbecsültségét."

Réti László tizenkét éves regnálása alatt öt puccskísérletet élt meg és túl. Ezek közül a legemlékezetesebb az 2014-es Összefogás "akció" volt, amelyet akkor egyértelműen politikai nyomásra indított támadásnak tekintettek, és célja egyértelműen Réti leváltása volt. A jól szervezet, és hatalmas pénzeket is megmozgató akció végül nem érte el célját, a budapesti ügyvédek rekordszámban, 2400-an vettek részt a szavazáson és megvédték függetlenségüket. Erről a Napi akkor részletesen beszámolt.

A mostani vezetőváltásnak nem volt ilyen vetülete, de ennek ellenére vannak, akik a szervezet politikai irányultságának megváltozásától tartanak. De Réti László mellett több korábbi elnökségi tag sem ért egyet. A távozó kamarai elnök úgy véli, hogy a kormányzat számára a BÜK "nem elfoglalandó terület".

A kamara önállóságának és függetlenségének egyik zálogát a BÜK elmúlt években alaposan megnőtt vagyonában is látja. Ennek mértéke jelenleg 2,2 milliárd forint, amelyből 1,5 milliárd forint készpénz. Ebből tudják majd folytatni a képzéseket, szükséges fejlesztéseket is. Még akkor is ha valamilyen ok miatt elmaradnának a tagdíjbevételek. A tartalék ez esetben is másfél évi működést tudna fedezni.