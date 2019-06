Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Géppisztoly miatt riasztották a rendőröket Kelenföldre, játék lett a vége

A rendőrséghez hétfőn bejelentés érkezett arról, hogy egy férfi puskával ment be a Kelenföldi pályaudvarra. Csak azután derült ki, hogy játékpisztoly van nála, miután leteperték és bevitték a rendőrörsre. Ettől még büntető eljárás lett az ügy vége.

"Vártam a Sárbogárdon átmenő Intercity-t, a 14. és a 15. peronon, amikor megláttam egy férfit utcai ruhában egy nagy gépfegyverrel a kezében. Majd pár pillanattal később négy rendőr jelent meg, kiabáltak a férfinak, néhány másodperc után pedig a betonba nyomták" - tájékoztatta a Napi.hu-t egy olvasója szerdai, Kelenföldi pályaudvaron szerzett élményéről. Mint mondta, az látszott, hogy a férfi nem katona és nem rendőr, civil viseletben volt, csak lógott róla egy fegyver. Majd miután ártalmatlanították, a rendőrök gyorsan is vitték a helyszínről az illetőt.

Az ügy kapcsán megkerestük a rendőrséget, ahonnan azt a választ kaptuk, hogy 15 óra 46 perckor bejelentés érkezett a rendőrségre, hogy Budapest XI. kerületében a Kelenföldi pályaudvaron egy férfi puskával az oldalán megy le az egyik lépcsőn. Majd a járőrök a férfit igazoltatni akarták, de a rendőri felszólításnak nem tett eleget. "A férfivel szemben kényszerítő eszközt alkalmaztak, megbilincselték és előállították a kerületi rendőrkapitányságra, ahol megállapították, hogy a férfinél egy airsoft típusú légfegyver volt" - áll a Budapesti Rendőr-főkapitányság válaszában.

Azt is közölték, hogy az illetékes rendőrkapitányság közbiztonságra különösen veszélyes eszközzel kapcsolatos szabálysértés és garázdaság szabálysértés miatt eljárás indít a férfi ellen.

Az airsoft típusú fegyver ugyan sporteszköz, mások testi épségében csak korlátozottan tehet kárt, de tárolása és szállítása is szigorú jogszabályokhoz kötött. Az ilyen - leegyszerűsítve - játékpuskákat tilos testen viselni. Az, hogy a férfi nyakában lógott eleve szabálytalan, de hordásnak minősül, ha tárazva van valamely ruhadarabban vagy hátizsákban. Ennek oka, hogy - mint a fenti eset is mutatja - a laikusok messziről nem feltétlenül tudják megállapítani, hogy az egy éles lőfegyver, vagy csak egy rugós, gázos netán elektromos, műanyag golyókat kilövő eszköz. Márpedig ez riadalmat kelthet az emberekben, ez magyarázza az ügyben tapasztalt szigorú rendőri fellépést is.

A pályaudvaron az eset nem okozott fennakadást. Az esettől függetlenül a menetrend szerint 15:59 perckor induló Tettye IC csak három perc késéssel, 16:02 perckor hagyta el az állomást, a közjáték mindössze pár percig tartott.