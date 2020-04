GfK: szinte lehetetlen lesz behozni a hátrányt

A koronavírus-járvány alaposan átalakította a kiskereskedelmet, a GfK most azt is elárulja, mennyire. Magyarországon a notebookok mellett a hűtőgépek iránt volt nagy kereslet, a tévévásárlás viszont úgy tűnik, karácsonyra vagy jövőre marad.

A koronavírus-járvány miatt bezártak a távol-keleti gyárak az év elején, emiatt hiányt alakult ki a műszaki és elektronikai termékeknél, így már februárban is jelentősen emelkedtek az árak - derül ki a GfK globális elemzéséből, amely szerint számos változás okozott a járvány a kiskereskedelemben.

Durva visszaesés a boltokban

A vírus első gócpontjának számító Kínában január közepétől február végéig közel 70 százalékos visszaesés volt a hagyományos kiskereskedelemben, míg az online értékesítés stagnált. Ugyanakkor a notebookpiac 50 százalékot tudott nőni az előző év azonos időszakához képest. A notebookon kívül még az okostelefonok tudtak online 4 százalékos növekedést elérni.

Európában március 8-ig a kiskereskedelmi értékesítés a megszokott ütemben zajlott. Az ezt követő héten kezdett el minden nagyobb európai ország szigorúbb intézkedéseket bevezetni. A kijárási korlátozások a 11-13. héttel kezdődtek, azaz március 9 és 23 között. Ennek következtében minden országban a műszaki elektronikai termékek kiskereskedelmi forgalma jelentősen - 20-60 százalékkal - csökkent. A nagy piacok közül Németországban volt a legkisebb a visszaesés, viszont Franciaországban, Spanyolországban és Olaszországban 60 százalék körüli visszaesés is tapasztalható volt.

Notebookok, hűtőgépek, tévék

Magyarországon az iskolabezárások után is jelentős visszaesés volt a boltokban, de az online értékesítés felfutott. A cégek folyamatosan próbálják az online térben kompenzálni a kieső forgalmat. A digitális oktatás, valamint az otthoni munkavégzés lehetővé tétele miatt a legjobban a notebookok, valamint a játékkonzolok értékesítése ugrott meg a magyar piacon. A notebookok értékesítése három hét alatt - március 9-től március 30-ig az átlagos heti eladás ötszörösét produkálta. Tehát annyi készüléket adtak el a három hét alatt, mint amennyit 8 hét-, azaz közel két hónap alatt szoktak értékesíteni. Emellett a hűtőgépek és a hajnyírók értékesítése tudott növekedni. A hűtőgépek valószínűleg az élelmiszer-felhalmozás miatt, a hajnyírók pedig a bezárt fodrászatok miatt. A mosógépek piaca is már csak online tudott nőni, a bolti forgalom stagnált.

A GfK az idén a televíziók értékesítésének megugrását várta az futball Európa-bajnokság, illetve az olimpia miatt, ám mivel mindkét sportesemény elmarad a koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében, így a fogyasztók minden bizonnyal elhalasztják vásárlásaikat is karácsonyra, vagy a következő évre. Sztupár Andrea, a GfK Hungária kereskedelmi igazgatója azt is elmondta: "Magyarországon, ahol a 2019-es évben a háztartási nagygépek csereprogramjai, továbbá az új lakásépítések hajtották a piacot, nehéz helyzetben vannak mind a gyártók, mind a kereskedők. A kialakult helyzetben szinte lehetetlen lesz az év második felében visszahozni a most kieső mennyiségeket, mivel a fogyasztói bizalom nagyon alacsony szinten van egész Európában. Ebben az évben különösen fontos lesz a heti szintű információ, a jó készletgazdálkodás, valamint az online jelenlét."