Gigabírságot kapott a magyar sikercég a GVH-tól

Rossz hírt kaptak azok, akik a BioTech USA Kft. által forgalmazott fehérjeporokat és Zero Bart ették. A GVH szokatlanul magas bírságot vetett ki a magyar kft.-re és a vele azonos cégcsoportba tartozó JLM PowerLine Kft.-re megtévesztő reklámok miatt. A döntés hátterét a Schönherr Hetényi Ügyvédi Iroda versenyjogi csoportja elemezte.

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) egy friss döntésében megállapította, hogy az egy cégcsoportba tartozó JLM PowerLine Kft. és a BioTech USA Kft. a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen gyakorlatot tanúsítottak. A GVH a jogsértésért még az engedmények után is magas, 150 millió forintos bírság egyetemleges megfizetésére kötelezte a két eljárás alá vont céget.

A döntés nyomán a két cégnek - egyetemlegesen - a 150 millió forintot úgy kell megfizetnie, hogy az első részletet, 7,5 millió forint a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül, a további, egyenként szintén 7,5 milliós részleteket pedig az első részlet esedékességét követő hónaptól havonta, adott hónap 25. napjáig kötelesek átutalni.

A termékek és az állítások

A GVH megállapításai szerint 2015-2018 között négy fehérjepor és a Zero Bar fehérjeszelet összetevőire vonatkozóan a termékek népszerűsítésekor (tévéreklámok, plakátok, online hirdetések), valamint a termékek címkéjén valótlan információt tettek közzé. Többek között olyan állításokat tüntették fel, mint "megemelt, 88 százalékos fehérjetartalom", "alacsony zsírtartalom" vagy "hozzáadott cukor nélkül". A GVH azonban arra a következtetésre jutott, hogy a vizsgált kijelentések túlnyomó többsége nem felel meg a valóságnak.

A sportélelmiszerek, azon belül a vizsgálattal érintett fehérjekészítmények iránt egyre nagyobb a kereslet, hiszen az egészségtudatos életmód hazánkban is egyre inkább trenddé válik, ami a fogyasztási szokásokra is kihatással van. Ezek a termékek a sportolókon kívül ma már nem csak az átlagfogyasztók körében örvend egyre nagyobb népszerűségnek, de egyes sérülékeny csoportok (cukorbetegek, laktózérzékenyek) is keresik.

A GVH fogyasztóvédelmi hatóságként ítélte meg az ügyet, ám a vizsgált termékek jellegéből adódóan élelmiszerjogi aspektusokra is óhatatlanul figyelemmel kellett lennie. A különböző besorolású élelmiszerekre, és az azokkal kapcsolatos tápértékjelölésekre ugyanis speciális, nagyrészt uniós ágazati szabályozás vonatkozik - mondta Balogh Dóra, a Schönherr Hetényi Ügyvédi Iroda szakértője.

A hivatal kiemelte, hogy az élelmiszerjogi szabályok ugyan bizonyos tűréshatáron belül megengednek eltéréseket a tápértékek feltüntetett és (a hatósági ellenőrzések során mért) tényleges tartalma között, azonban ezek között nem lehet olyan mértékű eltérés, hogy a fogyasztót megtévessze. A fogyasztó számára ugyanis a feltüntetett érték azt a benyomást kelti, hogy a termék ténylegesen az adott mennyiséget tartalmazza, amelynek valóságtartalmáról nem tud megbizonyosodni a termékek bizalmi jellege miatt.

Több tétellel is csökkent bírság

A GVH korábbiakban már számos alkalommal bírságolt jellemzően különböző étrend-kiegészítőknek, illetve fogyasztószereknek tulajdonított egészségre kedvező, vagy gyógyító hatás miatt. Ugyanakkor az ezen ügyekben kiszabott bírságokat többszörösen meghaladja a BioTech termékeknél most kiszabott bírság.

Súlyosító körülményként értékelték a vizsgált termékek bizalmi jellegét, a jogsértés időtartamát és az azzal érintett fogyasztók széles körét. "Figyelemreméltó azonban, hogy a bírságösszeg kalkulálásakor számos enyhítő tényezőt is bírságcsökkentéssel jutalmazott a GVH" - tette hozzá Turi Anna, a Schönherr versenyjogi csoportjának vezetője. Így az érintett vállalkozások által vállalt a GVH által elfogadott utólagos megfelelési programot (többek között belső eljárásrend kialakítása, fogyasztói edukációs kampány megvalósítása) 20 százalékos bírságcsökkentéssel honorálták. Ezen túl a jogsértés beismeréséért szintén 20 százalékkal, a jogsértés körülményeinek tisztázásért és jogorvoslati jogról való lemondásért cserébe pedig további 20 százalékkal, összesen tehát 60 százalékkal mérsékelte a GVH a bírságot, mely azonban az árbevételi adatok miatt így is meglehetősen magas.

A jelek szerint a GVH továbbra is beváltja a fogyasztóvédelmi törekvéseihez fűzött ígéretet. A mostani bírság jól beillik a fogyasztóvédelmi ügyekben 2019 óta jellemző drasztikusan megnövekedett bírságok sorába. A jövőben is ez a tendencia várható, amely ellen egyedül a versenyjogi tudatosság növelésével tudnak felkészülni a cégek - véli az ügyvéd.