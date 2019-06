Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Gigászi veszteség és pénzügyi problémák a közmédiánál

Tavaly meghaladta a 100 milliárd forintot a közmédia költése, amit még a szintén tekintélyes költségvetési támogatás sem tudott kompenzálni, így 2,3 milliárd forintos veszteség lett a vége. A dolgozói létszám megint növekedett és drága hiteleket is felvett az MTVA.

Vég Márton , 2019. június 13. csütörtök, 15:10 Fotó: MTI Fotó / Szigetváry Zsolt

Komoly veszteséget termelt 2018-ban a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) - derül ki a közmédia eredménykimutatásából. Tavaly összesen 2,3 milliárd forint veszteséget halmozott fel az MTVA, ennek jelentős része szeptember és december között keletkezett, ugyanis szeptemberben még csak 1,3 milliárd forint veszteségnél tartottak.

Pedig bevétele bőven akadt a szolgáltatónak: a 2017-es 95,2 milliárd forint helyett 2018-ban már 98,9 milliárd forint szerepelt a mérleg bevételi oldalán, de ez sem volt elég a kiadások fedezésére. Ugyanis kisebb fajta rekordként tavaly 101 milliárd forintot költöttek, ami 5 milliárd forinttal haladja meg a 2017-es költéseket. A közel 100 milliárd forintos büdzsé ellenére az MTVA-nak likviditási problémái adódtak. "Az év közbeni finanszírozási problémáinkat sajnos kénytelenek voltunk a relatíve drága folyószámla és rulirozó hitelekkel megoldani" - olvasható a beszámolóban.

Kereskedelmi bevételei stagnáltak (7,7 milliárd forint), pedig 2018-ban a közmédia csatornáin lehetett követni például a téli olimpiát, a labdarúgó világbajnokságot, a Formula-1 teljes idényét és a Bajnokok Ligájának legfontosabb mérkőzéseit. A központi költségvetésből ellenben 71,2 milliárd forintot kaptak, de a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságtól is érkezett 12 milliárd forint működési támogatás.

Megszaladó béremelés

Legutóbb 2016-ban volt csoportos leépítés a közmédiában, akkor 145 embert küldtek el, ez 2010 óta a hatodik nagy elbocsátási hullám volt. Most azonban már újra gyarapszik a létszám, így a bérköltségek is egyre növekednek: a 2017-es 16,7 milliárd forintról 17,6 milliárd milliárd forintra duzzadtak a személyi jellegű ráfordítások. "Az emelkedés a megnövekedett létszámon kívül a 2018-ban végrehajtott általános és beosztás specifikus béremelésnek köszönhető" - szerepel a beszámolóban. Az éves átlaglétszám így is magas: 2086-an dolgoznak a közmédiában.

A 100 milliárd forintot is meghaladó költések fő oka is kiolvasható a beszámolóból. A közszolgálati médiaszolgáltató ugyanis az elmúlt években 3 új televíziós (M3, M4 és M5 ), valamint 1 új rádiócsatornával (Dankó Rádió) bővítette kínálatát, ami mellett jelentős struktúraváltásokat is végrehajtott, mint például az M1 24 órás hírcsatornává alakítása, vagy az M2 napi 14 órás gyermekcsatorna sávjának kialakítása, majd reklámmentessé tétele. Közben az M3-as csatorna már csak interneten érhető el idén tavasztól.

A pénz nem jelent nézettséget

Ez az MTVA által gyártott műsorpercek tekintetében is jelentős növekedést eredményezett, a televíziók esetében 81 százalékkal, míg a rádiós műsorok esetében 31 százalékkal. A gigantikus kiadások viszont nem párosultak nézettséggel is: az elérhető adatok szerint a Duna TV és az M1 is 3-4 százalékos közönségarányt ért el a teljes lakosságnál 2018-ban.

A gigászi méretű költségvetés idén még tovább duzzad: még tavaly októberben szavazta meg az országgyűlés kormánypárti többsége a rekord összegű, 92,7 milliárd forintos büdzsét a közmédiának. Ebből közszolgálati hozzájárulás 73 milliárd forint. Jövőre pedig ez a szám még egy kicsivel nagyobb lesz, hiszen a 2020-as költségvetésben 75 milliárd forint szerepel a közszolgálati médiaszolgáltatás támogatására. Még 2015-ben pedig a kormány átvállalta az MTVA 47 milliárdos adósságát is, de még most is akad bőven: tavaly év végén összesen 18 milliárd forintot tettek ki a rövid lejáratú kötelezettségek.

