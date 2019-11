Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Gond lehet a jövő évi bérekkel

Sok vállalatnál nem tudják elkezdeni a bértárgyalásokat a gazdasági bizonytalanság miatt, a vasas szakszervezet például 40 cégnél van jelen, de csak kettőnél zárultak le ezek az egyeztetések.

A Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnöke, László Zoltán elmondása szerint egyre jobban érzékelik a gazdasági válság jeleit - derül ki a G7 riportjából. A szakszervezet közel 40 cégnél van jelen, de eddig mindössze kettőnél zárultak le és további négynél kezdődtek meg a bértárgyalások. A cikkben megszólaló vállalatok megrendelőik elbizonytalanodását érzékelik: projekteket halasztanak el, bizonyos termékek gyártását gyorsabban zárják le, mint korábban tervezték és esetenként teljes fejlesztési elképzeléseket is feladnak.

László Zoltán, arról számolt be, hogy a csoportos leépítések még mindig nem jellemzőek. Kölcsönzött munkaerőt viszont már szinte alig alkalmaznak azok a cégek, ahol a Vasas képviselettel rendelkezik, és a határozott idejű szerződéseket is egyre kevésbé hosszabbítják meg. A hétvégi túlórák sem jellemzőek, és sok gyárban már csak két műszakban zajlik a termelés. Sok cégnél hosszabb leállásokat is terveznek az év végén.

Azt is érzékelik, hogy az autóipari beszállítókat eltérő mértékben érinti az iparágban tapasztalható bizonytalanság. A megrendelések csökkenése általános trend, a különbség a mértékben van. A hidraulikai és pneumatikai alkatrészeket, elektronikát gyártó beszállítóknak jobb a helyzete, mint például azoknak, amelyek dízeles járművekhez gyártanak valamit - mondta. Emellett egy olyan nagyobb, külföldi tulajdonú beszállítót is megemlített, ahol a termékek egyik részére vonatkozó beszerzések csökkenését a többi termék megrendeléseinek növekedése ellensúlyozta.

De nemcsak az iparág bizonytalan helyzete járul hozzá a létszámcsökkentéshez, hanem az is, hogy a munkaerőhiány miatt sok cég kezdett olyan beruházásokba, amivel élő munkát tud kiváltani. Ez László szerint azért is jellemző, mert amíg korábban hosszabb volt a technológiai fejlesztések megtérülése, mostanában a magasabb bérköltség miatt ez az idő lerövidült.