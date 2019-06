Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Gond lehet a kártyás fizetéseknél - minden Mastercard-ügyfél érintett!

Több olvasói panasz is érkezett a privátbankár.hu-hoz, miszerint különböző üzletekben nem működött a bankkártyás fizetés, esetenként pedig készpénzt sem sikerült felvenni az ATM-ekből. A probléma ezúttal nem a termináloknál vagy a terminálokat üzemeltető szolgáltatóknál, bankoknál van. Az ügyben az OTP Bank máris figyelmeztetést adott ki honlapján.

A portál által megkeresett bankok arról számoltak be, hogy a Mastercard rendszereiben van fennakadás, így nem számít, melyik pénzintézet ügyfele vagyunk, gondunk támadhat a fizetéssel. Ez egyben azt is jelenti, hogy a Visa kártyával rendelkezők gond nélkül tudnak fizetni és készpénzt felvenni jelenleg is.

A privátbankár tapasztalatai vegyesek: volt, akinek sikerült fizetnie, készpénzt felvennie Mastercard bankkártyával, volt, akinek nem. A Napi.hu munkatársa nem sokkal 14 óra előtt gond nélkül tudott fizetni ilyen típusú kártyával az egyik élelmiszerboltban.

Az OTP nemrég egy tájékoztatást is közzétett honlapján, ez így szól: "A banktól független technikai okokból Mastercard és Maestro kártyabirtokosaink bankkártyájukat csak korlátozottan tudják használni vásárlásra és készpénzfelvételre, Visa kártyáink elfogadása továbbra is zökkenőmentesen üzemel. A hiba kijavításán szakértő kollégáink nagy erőkkel dolgoznak. Jelenleg a call center panaszrögzítési funkciója nem elérhető. Az okozott kellemetlenségért elnézését kérjük."