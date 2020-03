Guller: soha nem volt még ekkora baj a turizmusban

Óráról órára zuhannak a budapesti szállásfoglalások, húsvétra gyakorlatilag megszűnik a fővárosi turizmus, a szállodák 10-15 százalékos kihasználtsággal működnek majd - mondta Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) vezérigazgatója. Elfelejthetjük a szállodahajókat is.

Az MTÜ számításai szerint a koronavírus júniusban tetőzik majd, de már húsvétra olyan mértékben csökkennek a budapesti foglalások, hogy gyakorlatilag a turizmus megszűnéséről beszélhetünk. Vidéken, ahol a belföldi turizmus dominál ugyanakkor nem ilyen drámai a helyzet, ott jelenleg a foglalások 10-15 százalékát mondják le - jelentette be Guller Zoltán.

Budapesten az elmúlt 11 napban a lemondási arány 26,1 százalék volt a külföldiek esetében. A legmagasabb lemondási arány a kínai (57 százalék) és az izraeli (44 százalék) turisták körében volt megfigyelhető.

Országosan március 12-ig a külföldi vendégek részéről 163,5 ezer foglalás történt a három tavaszi hónapra vagyis márciustól májusig, ebből pedig lemondtak 39,2 ezret, vagyis 24 százalékot.

Forrás: MTÜ

Ez azonban szinte óráról-órára nő, a helyzet katasztrofális - tette hozzá Guller Zoltán.

Az MTÜ jelenleg május végéig készített modellszámításokat és abban bíznak, hogy a járvány júniusban eléri zenitjét és megindul a javulás, akkor a nyarat részben talán meg tudják menteni.

Az idegenforgalom helyreállítása a modellszámítások szerint 10-26 hónapig tarthat. Ez azt jelenti, hogy ha mindent jól csinál az ország, akkor 2021 nyara már olyan lehet, mint a 2019-es, ha viszont nem, akkor sokkal tovább tart és még nagyobb lesz a baj.

A helyzet folyamatosan romlik. Azelőtt, hogy a járvány elérte volna Olaszországot, az MTÜ úgy számolt, hogy a 1,5 százaléknyi kínai turista elmaradása nem okoz majd komoly problémát az ágazatnak. Azóta viszont a legrosszabb forgatókönyv vált valóra.

Drámai, hogy jelenleg lemondták az összes szállodahajó-foglalást Budapesten.

Az MTÜ ennek megfelelően most minden marketingtevékenységet beszüntet, mert Guller Zoltán szerint kontraproduktív a koronavírus-járvány idején például Budapestet promotálni. Utána viszont azt a 20 milliárd forintot, amelyet most "megtakarítottak", hatalmas kampányokra fogják fordítani. Elsőként a belföldi turizmust fogják felfuttatni, de később lesz távol-keleti, olasz, német, svájci amerikai és izraeli kampány is.

Azt fontos tudni, hogy bár a kormány ígér segítséget az ágazatnak

de nem fogják tudni minden szereplő problémáját megoldani.

Mivel nincs korlátlan mennyiségű pénz, a segítség garancia, hitel vagy kezesség formájában érkezhet, az lesz a cél, hogy a likviditási nehézségeket áthidalják.

A becslésekben óriási segítséget ad a nemzeti turisztikai adatszolgáltató központon (ntak), amelynek segítségével már 1050 szálloda, 1700 panzió és 27 ezer magánszállás adatait látják.

Ezek az adatok a következők:

vendégek száma

neme

nemzetisége

mikor foglalt

mikor érkezett

mikor távozott

mennyit fizetett

milyen szolgáltatást vett igénybe a szálláson

milyen formában érkezett (pl. csoportos vagy egyéni utazás).

Ezek alapján sokkal pontosabb becslést adhatnak, mint korábban, amikor zömmel a Központi Statisztikai Hvatal (KSH) számaiból dolgoztak, amelyek több hónapos késéssel érkeztek.