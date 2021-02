Gulyás: drámaian romlani fog a magyarországi járványhelyzet, maradnak a korlátozások

A Magyaroszágon is megjelent mutánsok miatt, amelyek gyorsabban terjednek, az előrejelzés azt mutatja, hogy a következő két hét nagyon nehéz lesz. A korlátozásokat így meghosszabbítják és fenntartják március 15-ig - jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter, Gulyás Gergely csütörtökön. Kizártnak nevezte, hogy magánszolgáltató olthasson Magyarországon, mert lefoglalnák a készítményeket. Orbán Viktor miniszterelnököt a jövőhéten olthatják be. Továbbá jelezte, hogy tárgyalnak az iparűzési adó enyhítése miatti kárpótlásról az önkormányzatokkal.

Cikkünket folyamatosan frissítjük.

A kormány a járványügyi szakértők javaslatára úgy döntött, hogy máricus 15-ig meghosszabbítja a kijárási tilalmakat - ismertette a kancelláriaminiszter. A politikus arról beszélt, hogy az új variánsok ellen a vakcinák védenék, így az oltási kampány folytatásával javulni fog a helyzet, de a mutánsok miatt azt jelzik előre a szakértők, hogy a következő két hétben nagyon drámai lesz a járvány helyzet Magyarországon, jelentősen romlani fognak a fertőzöttségi mutatók.

A miniszter az oltóanyagok kapcsán arról beszélt, hogy már 2 millió 460 ezren regisztráltak eddig az oltásra, és "az a jó vakcina, amelyik már be van adva". Gulyás szerint az ellenzék oltásellenes propagandát folytat, ugyanis azok erősen bírálják a kínai vakcina magyarországi engedélyeztetési folyamatát.

A gazdaságról szólva arról beszélt, hogy 39,3 milliárd forintot már odaítélt a kormány bértámogatásokra a beérkezett 41,3 milliárdos igényből, de folyamatosan a támogatások folyósítása is: már 39 milliárdot el is utaltak. Gulyás Gergely úgy véli, hogy robbanásszerű növekedés indulhat el az év második felében, amit megalapoz, hogy a kormány és az EU-támogatások 2021 második negyedévében megérkeznek, és erősíthetik a növekedési folyamatokat.

Azt is közölte, hogy Müller Cecília országos tisztifőorvos kérésére elfogadta az Operatív Törzs, hogy a védekezés irányításáért felelős személyeket is beoltják. Ennek kapcsán jelezte azt is, hogy Orbán Viktor miniszterelnök kínai vakcinát kért erre, amit a jövő héten (vagyis március elején) már meg is kaphatja. Gulyás Gergely pedig nem válogat, azt adatja be magának, ami az adott oltóponton rendelkezésre áll.

Az oltási programról beszélve elmondta, hogy az akadozó uniós szállítások miatt nem biztosítható mindenkinek valamely nyugati vakcina. Továbbra is vissza lehet utasítani a Szputnyik V. vagy a Sinopharm - tehát az orosz és a kínai - vakcinákat, aki így dönt, nem a sor végére kerül, de hátrébb sorolódik az oltási listán, mert azonnal nem biztosítható az ezektől eltérő vakcina.

Kérdésre válaszolva azt ismét kizártnak nevezte, hogy magánszolgáltatók olthassanak Magyarországon, de most azzal is kiegészítette, hogy ha valaki tudna is vakcinát szerezni, akkor az állam azonnal lefoglalná az országba érkező készítményeket.

A kijárási tilalmak és egyéb korlátozások lazításáról a miniszter azt közölte: "Március 15-ig látunk, addig a hatályos szabályok maradnak". Szerinte csak fokozatos nyitásra lesz lehetőség, így például arra, hogy a vendéglátóhelyek, szállodák biztonsági előírások mellett nyissanak. Tömegrendezvények szerinte a társadalmi szintű immunitásig nem lesznek, vagyis az átoltottság jelentős növekedéséig nem lesznek sem koncertek, sem fesztiválok.

Gulyás Gergely kitért arra, hogy mire is lesz jó a vakcinaigazolvány: egyelőre az tűnik biztosnak, hogy utazások esetén a karanténkötelezettséget elengedik. Viszont azt hangsúlyozta, hogy erről még nincs döntés, a Nemzeti Konzultációban sem véletlenül van erre vonatkozó kérdés, az erre érkező válaszokat majd a kormány figyelembe veszi.

Nemcsak a járványügyi kérdésekben egyeztettek

"A kormány kész tárgyalni az önkormányzatokkal az iparűzési adó csökkentése miatti bevételkiesések egy részének pótlásáról" - jelezte a kancelláriaminiszter, aki viszont elmondta, hogy a tehetősebb, jobb pénzügyi helyzetben lévő önkormányzatoknál kérik, hogy képezzenek tartalékokat. Azt is kiemelte, hogy a maximum 4 százalékos ipa felére csökkentése jó döntés volt szerinte, mert a kkv-knál hagytak így pénzt, ami munkahelyeket ment meg. A fővárossal is hajlandók tárgyalni, erősítette meg Gulyás.

Miután az elmúlt napokban feszültség volt az egészségügyi ellátásban az új munkaszerződések, valamint az ügyeleti díjak kapcsán, napirenden volt a kormányülésen ez a kérdés is. Az Országos Kórházi Főigazgatóság így felhatalmazást kapott arra, hogy egyeztessenek az ügyeleti szabályokról, de Gulyás szerint az az álláspontjuk, hogy minden ügyeletért azonos díjazást kellene fizetni. Várakozásaik szerint az orvosok döntő többsége aláírja majd az új munkaszerződését. Remélik, hogy nem kerül veszélybe az ellátás, és az új szerződések után megtisztul az egészségügyi ellátás is.

A korábban a magyar vétó miatt megakasztott, jogállamisági mechanizmus kötött uniós helyreállítási alap 750 milliárd eurós azt mondta, hogy ennek elindulása és a folyósítása nem kérdés. Gulyás ismertette, hogy Varga Judit igazságügyi miniszter dolgozik a szabályozás ratifikálásán, amivel nem Magyarország van egyedül így: 27 tagállamból 20 országban még ez nem történt meg. Idővel biztosan megtörténik ez, és akkor felhasználhatók lesznek ezek a források.