Gumiabroncsok: balesetveszélynek teszi ki magát, ha erre nem figyel!

A jó idő beköszöntével sokan cseréltetik le a téli gumikat. De most bosszulhatja meg magát a nem megfelelő tárolás, amely miatt akár olyan károsodás is történhetett az abroncsokban, hogy azok balesetveszélyesekké válhattak.

A következő hetekben több millió autós cseréli vissza téli gumit a nyáriakra. Ilyenkor még akkor is érdemes átvizsgáltatni a nyári gumikat, ha gumiszervizben tároltuk és ott is cseréltetjük őket, mivel az abroncsokat akár tárolás közben is érheti károsodás. Ez azért is fontos, mert a Bridgestone statisztikái szerint a magyar autósok egy autógumi szettel akár 50-60 ezer kilométert is megtesznek, szemben a nyugat-európai autósokkal, akik fele annyi autózás után már új abroncsokat szereltetnek gépjárművükre - írja közleményében a japán abroncsgyártó.

Bár már itt a meleg, sokakat ez sem győz meg vagy bír rá arra, hogy lecsereljék a gumikat: a Bridgestone korábbi felmérése szerint azonban a járművezetők 24 százaléka közlekedik téli gumikkal még a tavaszi időszak végén is, ami bár spórolás szempontjából jó megoldásnak tűnhet, a szakértők szerint azonban kifejezetten balesetveszélyes döntés.

"A keményebb keverékből gyártott nyári gumihoz képest, a lágyabb téli gumi rosszul tűri a tavaszi-nyári időszakot. Az autónk féktávolsága 100 kilométer/órás sebességről lefékezve akár 8-10 méterrel is hosszabb lehet, járművünk pedig akár 10 százalékkal is többet fogyaszthat, ezért a takarékossági tévhit is megdőlni látszik" - idézik a közleményben Hunyadi Szabolcs, a Bridgestone Magyarország Kft. személygépjármű-abroncs üzletág vezetőjét, aki ezért azt javasolja, hogy érdemes mielőbb visszaszereltetni a nyári gumikat.

Viszont szerinte kiemelten fontos, hogy előtte az autósok mindenképpen ellenőriztessék a nyári abroncsok állapotát, mert azokat akár tárolás közben is érheti károsodás. Ha pedig már lekerülnek a téli gumik, akkor érdemes azok megfelelő tárolására is odafigyelni, mert így növelhető az élettartamuk és a teljesítményük, végső soron pedig biztonságosságuk.

Aki a tárolással nem bajlódna otthon, annak ott a gumihotel, ami már Magyarországon is egyre népszerűbb. A Bridgestone szerint immár minden tizedik autós veszi igénybe a szolgáltatást. Ez főleg azoknak jó lehetőség, akik nem tudják az otthonukban megoldani a szakszerű tárolást. Azok számára viszont, akik otthon tárolják az abroncsaikat, a Bridgestone összeszedte a legfontosabb tudnivalókat.

Mire érdemes figyelni az elpakoláskor? Az abroncsokat -5 és 25°C közötti átlaghőmérsékleten, száraz és enyhén szellős helyen kell tárolni, ahol nem éri közvetlenül ezeket a napfény és ózonsugárzás. Ettől ugyanis a gumi tartóssága romlik. A levegő páratartalma lehetőleg ne haladja meg a 70 százalékot.

Fontos az is, hogy felni nélküli abroncsokat ne tároljon senki a szabadban: ez deformációt okozhat, ami menet közben az autó vibrációját idézheti elő. Éppen ezért a felni nélküli abroncsokat vízszintesen helyezzék egymásra, ügyelve arra, hogy a rakás maximum 1,5 méter magas legyen, különben az abroncsok saját tömegük miatt deformálódhatnak. Ha valaki mégis függőlegesen tartaná a kerekeket, akkor egy-két havonta 90 fokkal forgatni kell rajtuk.

De az abroncsokat lehetőleg felnire szerelve kell tárolni.

A következő gumicsere idején célszerű azonban az abroncsok nyomását ellenőrizni, amit persze a szakszervizben elvégeznek az autósok helyett.