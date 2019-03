Gumiabroncsok: ezt akarják a magyar autósok

A magyarok 71 százaléka ugyan elégedett a jelenlegi gumisával, de jobb kiszolgálás ellenében mégis hajlandó lenne váltani. A legtöbben az ügyfélvárókat és az ügyfelek által is használható mosdót hiányolják, de sokan kérik a WiFi jelszót is, a legtöbb esetben hiába, mert a nyilvános hálózatok a szervizek 80 százalékból hiányoznak - derült ki az Apollo Vredestein Kft. 2462 fővel készített friss felméréséből.

A legtöbben gyorsabb kiszolgálásra vágynak, de árnyalja a képet, hogy a válaszadók 20 százaléka úgy gondolja, hogy a gumicsere 15 perc alatt elintézhető, 68 százalékuk pedig úgy véli, hogy csupán 30 percet vesz igénybe. Sokan keresik a gumihoteleket is. Egyre többen szeretnék ugyanannál a szolgáltatónál megoldani a cserét, a szervizt és a tárolást. A vásárlók számára a várakozással töltött percek kellemessé tétele is fontos szempont. A WiFi mellett a TV-t és a rádiót is sokan szívesen látnák a szervizekben, de a kitöltők az ügyfelek által is használható mosdót, az ügyfélvárót és az italautomatákat is hiányolják - derült ki a cég felméréséből.

A TPMS egy szenzor segítségével méri az abroncsnyomást, és jelez a vezetőnek, ha nem találja megfelelőnek. A műszerfalon felvillanó szimbólum egy gumiabroncsra emlékeztető piktogram, melynek a közepén egy felkiáltójel szerepel. A kitöltők 97 százaléka ismerte a rendszer működési elvét, de a válaszadók 60 százaléka azt már nem tudta, hogy a TPMS honnan nyeri az energiát. Mindez azért fontos, mert míg például az ESP és az ABS az autó elektromos rendszeréről nyeri a működéséhez szükséges energiát, addig a TPMS-nek saját eleme van, amit időnként cserélni kell. Ezt a cserét pedig érdemes egy olyan gumisnál elvégeztetni, ahol a szolgáltatások között szerepel a TPMS szerelés és programozás is.

Amennyiben nem gumicsere, hanem egy defekt miatt térünk be a gumishoz, sohasem szabad a gyorsaságot választanunk a biztonság rovására. Ha defektet kapunk minden esetben szét kell szerelni az abroncsot, és belülről is meg kell vizsgálni a hibát, ráadásul a legtöbb esetben innen kell javítani is. Az abroncs külső részén aprónak tűnő sérülés megtévesztő lehet, ami egy gondatlan javítás után ugyanúgy balesetveszélyes marad - idézik a közleményben Mikolai Bélát, az Apollo Vredestein Kft. szakértője. A válaszadók közel fele, 49 százalékuk mégis úgy vélekedik, hogy defekt esetén elegendő egy úgynevezett behúzó szállal javítani az abroncsot, sőt, ehhez még az autóról sem kell leszerelni a sérült gumit.

A gumiabrancsok az alapanyagok árának változása miatt hamarosan drágulhat.