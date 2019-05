Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Gumibitumen: a Mol betör az útfelújítások piacára

Új gumibitumen üzemet épít a Mol Zalaegerszegen. A 3 milliárd forintból 2020-ra megépülő üzemből évente 200 kilométernyi rugalmasabb, strapabíróbb aszfalt kerülhet az utakra.

Letették az új gumibitumen-üzem alapkövét csütörtökön Zalaegerszegen, a Zalai Finomító területén. A 3 milliárd forintos beruházás háromnegyedét a Mol saját forrásból biztosítja, a fennmaradó 25 százalékot (mintegy 750 millió forintot) pedig állami támogatás, a nagyvállalati beruházási támogatási program (nbt) fedez majd.

A környezetbarát technológiával készülő és kiemelkedő eredményeket mutató gumibitumen elsősorban a hazai piacra készül. A szabadalmaztatott technológia a Mol és a Pannon Egyetem szakembereinek közös eredménye. A speciális anyag nagyobb terhelhetőségű a klasszikus bitumennél, kisebb zajterhelést, jobb tapadást, rövidebb fékutakat és alacsonyabb fenntartási költséget tesz lehetővé.

Az alapkőletételt megelőzően Hernádi Zsolt, az olajipari vállalat elnök-vezérigazgatója elmondta: a teljesen új technológiával az aszfalt tartósabb; ezt az elmúlt években, kísérleti jelleggel, összesen 60 kilométer útfelületen mért adatok és tapasztalatok egyértelműen alátámasztják.

A pilot-szakaszok, melyek között a zalaegerszegi tehermentesítő út is szerepel, összesen mintegy 150 ezer darab elhasznált abroncs újrahasznosításával készült el. Az eredmény: a gumibitumenes útszakaszok egyikén sincs kátyú. A tapasztalatok jók, mint azt Balaicz Zoltán Zalaegerszeg polgármestere elmondta: "kívánom minden településnek a hasonló tapasztalatokat!"

Az új üzem 2020-ban kezdi meg majd a termelést, az évi 20 ezer tonnás kapacitás névlegesen 35 ezerig nőhet, mi évente félmilló abroncshulladák újrahasznosítását jelentheti. Az új üzem a gumibitumen gyártásához évi 3 ezer tonna gumiőrleményt használ majd fel, amely mintegy félmillió használt gumiabroncs újrahasznosításához járul hozzá. Ez a mennyiség az évente keletkező hazai gumiabroncs-hulladék 8-10 százaléka.

Ha 200 kilométer évente nem is túl sok, azt meg kell várni, hogy a piac visszaigazolja-e az innovációt és a beruházást. Erre utalt Hernádi Zsolt, amikor megjegyezte, megvizsgálják, hogy a kereslet is olyan lelkesen jelentkezik-e iránta, mint amennyire a gumibitument nagyszerű terméknek tartja a társaság.

A Mol által szabadalmazott technológia egyedüli a kelet-közép-európia régióban. Ráadásul az előzetes kalkulációk szerint a gumibitumen 30 éves életciklusra vetített költsége akár 30 százalékkal is alacsonyabb lehet a hagyományosénál. Ez a megtakarítás az anyag széleskörű alkalmazásának nemzetgazdasági jelentőségére is rámutat. Ráadásul a környezeti lábnyomot is csökkentjük, és csöndesebb, kátyúmentes utakon autózhatunk Magyarországon - tette hozzá az elnök-vezérigazgató.

Az alapkőletételre hivatalos pénzügyminiszter, Varga Mihály mindehhez azt fűzte hozzá, hogy az állami költségvetésben jelenleg évi 90 milliárd forintos tételt jelent az útfelújítás. Talán eztán majd ezt a kérdést sikerül új mederbe terelni - mondta a politikus.