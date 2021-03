Keményen bírságolt a GVH

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) összesen 660 milliós bírságot szabott ki három vállalkozásra, amelyek különleges orvostechnikai eszközökre kiírt társadalombiztosítási tendereket osztottak fel egymás között - közölte a GVH.

A versenyhatóság vizsgálata megállapította, hogy a Medtronic Kft., az Unicorp Kft. és a Medibis Kft. jogsértő módon felosztotta egymás között az Országos Egészségbiztosítási Pénztár úgynevezett neuromodulációs eszközök beszerzésére kiírt (illetve kiírni tervezett) 2014-es, illetve 2016-os központosított közbeszerzési tendereit.

A neuromoduláció azon orvosi eszközök és technológiák összefoglaló neve, amelyek krónikus idegrendszeri betegségek tüneti kezelésére szolgálnak az idegrendszer célzott, elektromos vagy kémiai ingerlésével.

A hatósági eljárás feltárta, hogy a három cég egyeztetéseket folytatott és információkat osztott meg egymással annak érdekében, hogy a közbeszerzések során meghatározzák az ajánlati áraikat és a nyertes személyét. A vállalkozások többek között - egymással párhuzamosan - hozzájárultak a tenderkiírás túlspecifikációjához, vagyis ahhoz, hogy az ajánlatkérés korlátozza vagy kizárja egymás termékének indulását, így hasonló nyerési esélyhez juthassanak a tendersorokon. A cégek az ajánlattételi szakaszban is összehangolták tevékenységüket, hogy végrehajthassák a piac felosztását célzó tervüket - olvasható a GVH közleményében.

A jogsértésért a három vállalkozás összesen 660 milliós bírságot kapott.

A GVH versenytanácsa a bírság meghatározásakor figyelemmel volt arra, hogy valamilyen formában mindhárom vállalkozás együttműködött a hatósággal az eljárás során. Az egyes bírságösszegek így az önkéntes feltárásra, a beismerésre és a jogorvoslatról való lemondásra, illetve a jövőbeli jogsértések kiküszöbölését szolgáló, ún. megfelelési program bevezetésére tekintettel is csökkentek. A versenyhivatal emellett a vállalkozások piaci helyzetét, illetve pénzügyi teljesítőképességét is figyelembe vette annak érdekében, hogy a bírság a kis- és középvállalkozásoknak is arányos, de arányos, de megfelelő visszatartó erővel bírjon - közölte a hivatal.