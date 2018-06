Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Gyanús volt az étel az iskolában - mégsem indult vizsgálat

Romlott volt a leves az isaszegi iskola igazgatónőjének gyanúja szerint, ezért azonnal leállította annak tálalását. A vizsgálat lezárult, a szolgáltató önellenőrzést hajtott végre, hatósági vizsgálat azonban nem indult.

A nagyjából évi 150 milliárd forintos közétkeztetési piacon - stílszerűen szólva - késhegyig menő harc dúl. Ha valamelyik cég hibázik, romlott húst tárol, netán ételmérgezést okoz, azt könnyen a tulajdonos fejére olvashatják a következő közbeszerzési pályázaton. Akad azonban rá példa, hogy a hatóság akkor sem lép, ha alapos a gyanú. Önhibáján kívül.

Az isaszegi általános iskolában május végén sokaknak ízre és szemre sem tetszett a TS Gastro Kft. által szolgáltatott menza. A levest savanyúnak és zavaros állagúnak tartották. Az igazgatónő tájékoztatása szerint négy diák lett rosszul tőle, hányás és hasmenés miatt vitték gyermekorvoshoz őket. Csak azért nem több diákot, mert sokan meg sem ették a levest.

"Számunkra érthetetlen módon állították le az étkeztetést. A szülőket megtévesztően és rosszul tájékoztatták az étel minőségéről" - mondta Takács Zsolt, a TS Gastro ügyvezetője, aki azt is közölte, hogy a kifogásolt ételt mikrobiológiai vizsgálatnak vetették alá a minősített Wessling Hungary Kft. laboratóriumában, amely megfelelőnek találta. Ezek után a tankerület közvetítésével az igazgatónőt is arra kérték, mondja azt, semmi gond nem volt. Az ügyvezető hangsúlyozta azt is, hogy önellenőrzés történt, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) nem rendelt el ellenőrzést és vizsgálatot.

Történt már ilyen

Az ügy szépséghibája éppen ez. Az önellenőrzés. Ami nem keverendő össze a hatósági vizsgálattal. A Bánki Erik fideszes képviselőhöz köthető Hungast Kft. jó példával szolgál erre. Amikor két éve egy óbudai iskolában tömeges ételmérgezés történt, napokra rá a Hungast érdekeltségi körébe tartozó Gyermekmenza Kft. közleményt adott ki, hogy belső ellenőrzésük megállapította, az étellel semmi gond nem volt. Csakhogy az ezzel párhuzamosan elrendelt hatósági vizsgálat szerint igenis ételmérgezés történt. A Hungast, illetve a Gyermekmenza többször is tiltakozott, fellebbezett az elmarasztaló határozat ellen, de mindannyiszor hiába, a bíróság jogerősen is helyben hagyta az ételmérgezésről szóló határozatot.

A mostani, isaszegi történetben azonban TS Gastro a bajt észlelve házon belül intézkedett. "A cég saját hatáskörben azonnal visszahívta a problémás terméket és belső vizsgálatot indított. Eljuttatta részünkre a tálalókonyhából származó ételminta független laboratóriumi vizsgálati eredményét is, amely mikrobiológiai szempontból negatív eredményt adott" - közölte a Nébih.

Nem tett senki bejelentést, nincs ügy

Így hatósági vizsgálat nem indult. Azon egyszerű oknál fogva, hogy senki nem tett bejelentést. Hallgatott az iskola, az isaszegi polgármesteri hivatal - ahogy kérdésünkre sem válaszoltak -, de még a gyermekorvos sem lépett, miután a rosszulléttel küzdő diákokat kezelte. Holott ilyen esetben jogszabály írja elő a bejelentési kötelezettséget.

A TS Gastro egyszer már megbukott, három éve sincs, hogy ceglédi főzőkonyhájában a Nébih negyed tonna lejárt szavatosságú, azaz romlott ételt talált.

Varga Zsolt



