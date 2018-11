Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Gyanús webáruház hódít - megszólalt a rendőrség

Négyen is feljelentették ugyanazt a magyar webboltot, de mindig megúszták, mert aki a rendőrséghez fordul, azt kifizetik. A becsapott vásárlók panaszai visszatérően ugyanaz: a megrendelt és kifizetett árut nem kapták meg időben, cserébe senkit sem tudtak elérni a cégtől a problémájukkal - írja a 444.hu.

A Select Products egy igen fapados - egyebek mellett elektronikai és számítástechnikai cuccokat kínáló webáruház, amely az áraival próbál hatni, illetve azzal a trükkel, hogy ha nem utánvéttel, hanem előzetes átutalással lehet rendelni tőlük, akkor ingyenes a házhozszállítás - olvasható a portálon.

Az ár-összehasonlító oldalakon az egyik leggyakoribb észrevétel, hogy a Select Products oldala kapásból hazudik, és olyan termékeket jelez raktárkészletként, amikről aztán hamar kiderül, hogy nem voltak a kereskedő birtokában. Vannak olyan vevők, akik egyenesen arra gyanakszanak, hogy a cégnek egyáltalán nincs is raktára.

A séma igen hasonló mindig: a 3-5 napra vállalt szállítás késik, a vevő egy idő múlva megpróbál érdeklődni, ami telefonon szinte lehetetlen, de emailben is esetleges, hogy mikor válaszolnak. Amikor végre igen, mindig az a szöveg, hogy az adott cikk mégsem volt raktáron. Gyakori a hiányos, téves teljesítés is. A lemondott megrendelések után a pénz visszafizetése is gyakran csúszik.

Honlapjuk tanulsága szerint a webáruház üzemeltetője a Perfect Power Plusz Kft. (Selectproduct.hu Webáruház), telephelye pedig Budapesten a Szentmihályi út 167-169. szám alatt van. Az Opten cégtárában leellenőrizve azonnal kiderül, hogy a cég adószáma már érvénytelen. Eszerint nem a Szentmihályi úton van a telephelye, hanem Újbudán, a Lágymányosi utca 12-ben.

Az egyik megkárosított vásárló hónapokkal ezelőtt blogot indított. az egyik bejegyzésben arról értekezik, hogy idén tavasszal-nyár elején a weboldalon egy hét leforgása alatt 3 teljesen különböző cég szerepelt üzemeltetőként, amik közül az egyik váltig állította, hogy annyira nincs semmi köze az online bolthoz, hogy feljelentést fog tenni a nevük szerepeltetése miatt. A háromból az egyik cég az akkoriban éppen felszámolás alatt Perfect Power Plusz Kft. volt.

Az ORFK arról informálta a 444.hu-t, hogy: "két esetben, mivel a cselekmény nem bűncselekmény, feljelentés elutasítására intézkedtek, két esetben az eljárást arra hivatkozással, hogy a cselekmény nem bűncselekmény, megszüntettek. A feljelentők késéssel ugyan, de a megrendelt terméket kézhez kapták, vagy a kifizetett összeg visszautalásra került részükre." Vagyis a cég azokat, akik már nagyon kiabálnak, mindig kielégíti, így a rendőrség is leáll, még az elindított nyomozásokkal is.