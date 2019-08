Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Gyurcsány fia veszi át a családi céget

Gyurcsány Tamás átvette Dobrev Klárától a két Altus-cég vezetését - írja a hvg.hu, amely szerint az Altus Zrt.-t felszámolják, az Altus Portfólió Kft.-ben pedig pénzügyi befektetéseket kezelnek majd.

Az 1997-ben született Gyurcsány Tamás, Dobrev Klára és Gyurcsány Ferenc középső gyermeke vette át július elején óa két családi vállalkozást. Ennek oka, hogy édesanyja a DK színeiben a májusi EP-választásokon mandátumot nyert Brüsszelben. Azt, hogy az Altus Zrt.-t felszámolják, ha bejut a testületbe, még a választás előtt megígérte. Sőt azt is vállalta, hogy felmondják a nemzetközi konzorciumban kötött szerződéseiket is, így azt is, amelyet az Európai Bizottsággal kötöttek.

Az Altus Zrt. sokáig Gyurcsány Ferenc érdekeltsége volt, tulajdonosa 2016 óta Dobrev Klára, a cég tanácsadással és elemzéssel foglalkozik - közölte róla a hvg.hu, amely szerint Gyurcsány Tamás feladata itt félévig fog tartani, amíg levezényli a felszámolást.

Tavaly rossz éve volt a társaságnak: 33 millió forintos árbevétel mellett csak 1,8 millió profitot termelt.