Hableány-tragédia: egyre nagyobb a jogi csűrés-csavarás

Az eddigi egyetlen szakértői véleményt sem a hableány, sem a Viking Sigyn jogi képviselői nem tartják alkalmasnak arra, hogy az ügy minden részletét megvilágítsa.

A nautikai, informatikai és műszaki egyesített szakértői vélemény a Viking Sigyn kapitányának védője és a Hableányt üzemeltető cég, a Panorama Deck Kft. jogi képviselői szerint is több ponton támadható volt. Az Indexnek nyilatkozó hajózási műszaki szakember pedig egy sor olyan gyakorlati szempontot sorolt fel, amit a szakértők nem vehettek figyelembe, a hajósok viszont sokszor ezek alapján is hajóznak.

Az Index információi szerint egy 2017-es baleset után be is került a hajónaplóba, hogy a személyzet számát növelni kellene. A portálnak nyilatkozó hajózási szakember pedig úgy vélekedett: hogyha ez a hajónaplóban szerepelt a baleset előtt, akkor a Hableány szabálytalanul közlekedett, ugyanis egyetlen utassal szem hagyhatta volna el a kikötőt.

A Panorama Deck jogi képviselői többek között műszaki vonatkozású kérdéseket tettek fel. Szerintük ellentmondás van abban a megállapításban is, melyben a szakértő azt írta, hogy a Hableány kapitánya sem érzékelte a veszélyhelyzetet és nem adott le öt rövid hangjelzést, hogy nem lehet megelőzni. Nem kérték viszont, hogy a szakértő alaposabban is fejtse ki, hány matróznak kellett volna dolgoznia a Hableányon a baleset idején. Azt ugyan ma már nem vitatják, hogy a Hableány hajónaplójában valóban szerepel, hogy plusz egy matrózra lenne szükség, de az szerintük még 1989-ben került oda. A cégnek ráadásul öt ugyanolyan hajója van, mint a Hableány, és mindegyiken egyetlen matróz dolgozik.

A Viking kapitányának védője, Tóth M. Gábor az Index kérdésére csak annyit mondott, hogy szerinte ez a szakértői vélemény nem alkalmas arra, hogy az ügy minden részletét megvilágítsa. Ezt az ügyet egyetlen szakértői véleménnyel nem lehet majd megnyugtatóan lezárni. A Hableány ponyvával letakart roncsát továbbra is az újpesti kikötőben őrzik. A nyomozás alatt a roncsban több személyes tárgyat is találtak. Többek között a matróz laptopját, iratait, ruháit és tengerész karóráját is, amit kedden a férfi testvére a rendőrségen vehetett át.