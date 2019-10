Háborítatlanul működik a webshop, hiába a tucatnyi feljelentés

Több mint ötven károsult hiába várta hónapokon át, hogy megérkezzen egy webshopból vásárolt okostelefonja. A honlapon megadott kapcsolattartótól sokszor csak magyarázkodást, türelmet kérő leveleket kaptak, olykor azonban goromba elutasító üzenetek is érkeztek. Többen feljelentést is tettek az üzemeltető ellen, de jegyzőkönyvek felvételén túl az ügyben eddig semmi nem történt. A webshop a hatósági bejelentések ellenére a mai napig működik. Az üzemeltető állítja: ritka, hogy nem teljesíti a kiszállítást, az egész a kínai rendelések bonyolultsága miatt van így. Az eset egyáltalán nem kirívó, több más hasonló online bolt is működik, de a hatóságok helyzete sem egyszerű.

A legtöbben a szolgáltatójukon keresztül vásárolnak telefonokat egy-egy előfizetési csomaghoz kapcsolódóan. Viszont egyre többen döntenek úgy, hogy inkább maguk szerzik be a készülékeket, és csak egy sim-kártyát kérnek a szolgáltatótól, mivel így nem kell havonta törleszteniük a telefon árát, amivel a legtöbb esetben olcsóbban is jönnek ki és nem kell hűségidővel elkötelezni magukat. Vannak, akik azért választják ezt a megoldást, mert a kínálatban a csomagokhoz párosítva nem találnak maguknak megfelelő darabot.

Bár léteznek nagy és ismert webshopok, azok kínálata esetenként drágább, mint egy kiskereskedőé, vagy kisebb a kínálatuk. Sokan ezért az interneten próbálnak boltot találni egy márkanévre való rákereséssel, vagy olyan kifejezésekre, mint "olcsó kínai mobil", vagy "olcsó androidos telefon". A probléma pedig az, hogy bár ilyenkor látszatra profi oldalak jönnek fel, sokszor teljesen homályos, hogy ki árusít, pláne nem tudni honnan és milyen módon beszerzett telefonokat árul.

A mostani történet szereplői közül is a legtöbben így találtak rá a Kínai mobil webshopra, ahonnan aztán vagy nem azt kapták, amit rendeltek, vagy nem érkezett hozzájuk semmi. Néhányan pedig belefáradva a várakozásba, hiába kérték vissza a befizetett összeget, azt csak a legritkább esetben kapták meg egy elállási levél után. Megesett, hogy az üzemeltető R. Krisztián elérhetetlenné vált, másokkal csak goromba leveleket váltott.

"Az a baj, hogy néha küld valamit, de az is használhatatlan"

"Mivel már körülbelül egy évvel korábban történt egy sikeres vásárlás a Kinaimobilwebshopból, úgy döntöttem, rendelek egy újabb telefont" - kezdte el történetét a Napi.hu-nak Zoltán, aki a második vásárláskor 77 600 forintot utalt a Barion online fizetési rendszeren keresztül még 2018 szeptemberében. Ezek után viszont hónapokon keresztül csak várt, közben érdeklődött októberben és novemberben is, majd eljött a december is, és azt a választ kapta, hogy a szállítási idő 5-60 munkanap között van. Végül ekkor sem érkezett semmi, így nyomozni kezdett.

Zoltán rákeresett a honlapon megadott címre, amiről azt látta a Google térképén, hogy ott nem valószínű, hogy webshop működik. Felhívott egy szomszédos céget is, ahonnan megtudta, hogy már más pórul járt vevők is keresték ott R. Krisztiánt, de feleslegesen. "Közben R. Krisztián felajánlotta, hogy rendeljek egy másik telefont, miután visszakértem az átutalt pénzt, és ő is törölte a rendelést. Ezt meg is tettem, de erről már nem küldött hivatalos számlát, ez csak szóbeli megállapodás maradt" - folytatta történetét a károsult, aki korábban egy másik telefont javításra is elküldött a webshopnak, de arra azt a választ kapta, hogy javíthatatlan. Hónapokkal később kapta vissza a szétszerelt, használhatatlan telefont. Decemberben feladta a kajtatást a rendelése után, és feljelentést tett a rendőrségen, ahol bemutatta a szétbarmolt készüléket is. Ő úgy sejti, hogy az első rendelésekor csak szerencséje volt, hogy valóban megkapta, amit kért, míg mások szenvedhettek a megvett telefonjuk körüli ügyintézéssel, vagy futhattak a pénzük után.

"Pont ez a baj, hogy körülbelül minden ötödik megkapja. Ezért legitim webshopnak tűnik és a rendőrség nem tiltja le" - vélekedett Nóra, egy másik áldozat is, aki csak pár tízezer forintot veszített, mert egy cserealkatrészt nem kapott meg. Az ő párja egy előre egyeztetett alkalomra ment el, hogy megoldják a javítást, de a megadott helyszínen - egy kertvárosi családi házban - nem találták a az üzemeltetőt. Ott, akkor egy szomszéd mondta nekik, hogy sokan járnak arra, nemegyszer a rendőrök, inkább kerüljék az üzletkötést a társasággal.

Utána is próbáltak emailen és sms-ben is kapcsolatba lépni R. Krisztiánnal, de ezekre nem reagált. "A telefont nagyon ritkán felvette, jellemzően akkor, ha egy addig ismeretlen számról kerestük. Eleinte szóban elismerte a visszatérítési igényünk jogosságát és időhúzó kifogásokkal élt. Például azt mondta, küldjünk lemondó nyilatkozatot, aztán azt mondta, épp külföldön van, de pár nap múlva visszautalja a pénzt, vagy hogy épp akkor utalt, és visszakérdezett, hogy átment-e" - mesélte Nóra, aki szerint később azt állította a férfi, hogy a pénz nem jár vissza, mert a férje nem jelentkezett időben a termékért, ami egyértelműen nem igaz, hisz még a lakhelyére is elment. Ők is feljelentést tettek, az ügyük lassan második éve áll.

Veronika története annyiban különbözik, hogy ő megkapta a telefont, amit rendelt, ráadásul viszonylag hamar. De öröme nem tartott sokáig: másnap elromlott a hangszórója és a mikrofonja is a készüléknek. Ekkor nem tudott azonnal foglalkozni a problémával, mert el kellett utaznia, de amikor visszatért, az eladó egy, az Orczy tér melletti építkezésen, egy konténernél fogadta. "Megkértek, hogy hagyjam ott a telefont, menjek el és később jöjjek vissza. Aztán azt mondták, hogy az a baj, hogy én elutaztam és én tettem benne kárt" - mesélte tovább lapunknak Veronika, akinek sem kicserélni, sem megjavítani nem volt hajlandó a készüléket. Ő egy másik utat választott: a Budapesti Békéltető Testülethez fordult, itt viszont R. Krisztián nem jelent meg. Később elment a rendőrségre, de mivel az ő esetében jogi szempontból nem történt bűncselekmény, nem tehetett feljelentést. Az ügyintéző rendőr ugyanakkor annyit elárult neki, hogy a webshop ellen rengeteg bejelentést tettek már.

Balázs közel 100 ezer forintért rendelt az akkor Android Kínai Webshop Áruház néven futó oldalról, de a megrendelt és kifizetett terméket ők sem kapták meg. Hosszas küzdelem után sem tudták visszaszerezni a pénzüket, pedig még R. Krisztián ismerőseivel is kapcsolatba léptek, de ők sem tudtak nekik segíteni. Később feljelentést tettek a rendőrségen, ahonnan néhány hónappal később arról tájékoztatták őket, hogy összevonták ügyüket másokéval, de a rendőrségi határozatban is csak annyit írtak, vizsgálják az üzletszerűség tényállását a bűncselekményekkel kapcsolatban. A hatósági válaszból még az derült ki, hogy ugyan megpróbálták kihallgatni R. Krisztiánt, de azt nem tudták foganatosítani.

Még hasonlított is a jóra

"Annyira profinak tűnt az oldal, hogy én egy percig sem gyanakodtam, hogy átverés lenne" - mesélte egy újabb károsult, Kristóf. "Kaptam egy hivatalosnak tűnő visszaigazolást a rendelésemről, eredetileg 2-3 hetes kiszállítást ígérve. Ahogy az eltelt, pár levélváltás és egy hónap után kaptam egy csomagazonosítót" - folytatta történetét. A postai utánkövetésből látta, a futárcég már 2 hete leszállította a telefont, de R. Krisztián azt nem juttatta el hozzá, mondván vidéken van, de azt ígérte, hogy postázni fogja. Kristóf ekkor személyes találkozót ajánlott, de a webshop üzemeltetője inkább a postázást választotta.

"Videónk van arról, hogy amikor átvettük a csomagot, az ki volt bontva" - tette hozzá a pórul járt vásárló, aki már eleve azért vette fel a doboz megérkezését, mert elvesztette a bizalmát az árusban. Jelezték, hogy elállnak a vásárlástól, de erre nem reagált. Végül a bankjához fordult, hogy az elutalt pénzt vonják vissza a webshoptól, ami végül a bejelentést követően 30 nap után meg is történt. Később ő is feljelentést tett a rendőrség az ügyben, de azon túl, hogy kapott egy levelet, valamint egyszer behívták felvenni a tanúvallomását, érdemi előrelépésről ő sem tud.

A fenti történetek nem tűnnek egyedi esetnek: több mint ötven tag még egy közös Facebook-csoportot is létrehozott, ahol kiderült, rengetegen tettek feljelentést a rendőrségen. Az itt lévők segíteni is próbálják egymást: sokan például közjegyzői fizetési meghagyással kezelik a helyzetet, mások Kristófhoz hasonlóan a bankjukon keresztül próbálták visszaszerezni az elveszített pénzüket.

"Ott az oldalon, hogy 50-70 nap a kiszállítás"

Lapunk az ügyben megkereste a webshop üzemeltetőjét is, aki bár megtiltotta, hogy az ő nevét, valamint a webshopét leírjuk, pár kérdésünkre hajlandó volt válaszolni. "Az emberek 98 százalékának hiba nélkül teljesítem a rendelését" - adott magyarázatot arra, hogy szerinte miért igazságtalanak a vádak. Állítja, hogy sokan nem értik, miért 50-70 nap alatt vállalja a kiszállítást, de mivel Kínából rendeli a készülékeket, a vámeljárás akár 90 napig is eltarthat.

Azt is mondta, hogy mindig tisztázni tudta magát eddig a panaszolt esetekben, de részletesebben nem kívánt válaszolni telefonos megkeresésünkkor, azonban azt jelezte, hogy sem a webshop, sem az ő nevének leírásához nem járul hozzá. Ezután e-mailen is megkerestük, de akkor csak az előző "követelését" közölte velünk újra.

A hatóság helyzete sem könnyű

A lapunknak nyilatkozó sértettektől tudjuk, hogy már több feljelentés történt ellene, amelyeket a rendőrségen összevontak az egyik budapesti kapitányságon. Legutóbbi információink szerint újra felvették néhány érintett vallomását, azt ígérve, hogy novemberre befejeződhet az eljárás. A rendőrség sajtóosztálya lapunkat személyiségi jogokra hivatkozva nem tájékoztatta a zajló intézkedésekről.

Viszont nem hivatalos csatornán több rendőrségi forrással is beszéltünk. Részletekbe nem menve azt mondták, hogy bár a fent vázolt történet viszonylag egyszerűnek látszik, de hatósági szempontból egyáltalán nem az, ahogy a hasonló történetek igazságszolgáltatási része általában is sokkal bonyolultabb, mint amilyennek elsőre tűnik.

"Az az érvelés simán megállhat, hogy valaki Kínából rendel és a vámeljárás, valamint a szállítás sokáig tarthat. A gond inkább ennek a kommunikálásával szokott lenni" - magyarázta egyik rendőrségi forrásunk, aki már több problémás webshop ügyében is eljárt. Szerinte a legtöbbször a szükséges engedélyek hiányoznak még, vagy az üzletvitel nem átlátható, nem érvényesíthetik jogaikat a fogyasztók. Máskor viszont egyértelműen lehúzásra mennek a csalók, olyankor gyorsabb a fellépés is.

"Alapvetően a fenti eset annyiban kifejezetten bonyolult, hogy állítólag történtek sikeres leszállítások. Ilyenkor ez fogyasztóvédelmi kérdéssé változik, de ennél pedig az okoz nehéz helyzetet, hogy egyéni vállalkozóról van szó" - tette hozzá a szakértő. Szerinte adott esetben a haszonszerzés alapja piaci elgondolású, nem pedig arról van szó, hogy egyáltalán nem is akar utalni.

Hasonló webshopok esetében inkább azt tapasztalta, hogy egyáltalán nem úgy működnek, mint egy bolt: nincs árukészlet, nincsenek pénzügyi tartalékok. "Valaki rendel valamit, azon van egy haszonkulcs, ezt pedig lenyeli a szolgáltató" - ismertette a tipikus konstrukciót.

"Mivel ilyenkor akár egy kínai rendelés csúszása, akár a teljesíthetetlenség megborítja az üzemeltető költségvetését, akkor pedig vagy hitegetésbe kezd, vagy durva elutasítással, bujkálással reagál a vásárlói panaszokra" - fejtegette tovább általánosabb tapasztalatait. A konkrét ügyet nem akarta értékelni, de az szerinte tanulság belőle, hogy a rendőrség, ha nyomoz, olyan nehezen megállapítható körülményeket kell vizsgálnia, hogy vajon valóban a vevők pénzének kicsalására ment-e ki a játék. Amit olyan történésekből kell kiszűrni, hogy a rendelés ténylegesen megtörtént egy kínai eladótól, az komolyan vehető, valóban cél volt-e a leszállítás, annak körülményeit megfelelően ismertették-e. Máskor a rendőrségi nyomozás azért sem indul el, mert a szabálysértési értékhatárt meg nem haladó kárt okozó tevékenységről van szó.

Az elállási jog Az irányadó jogszabályok szerint internetes vásárlás esetén a megrendelő az átvételtől számított 14 napon belül indok nélkül elállhat a vásárlástól és visszaküldheti a terméket, amely esetén az általa korábban kifizetett vételár és postaköltség visszajár.

"A fogyasztóvédelem viszont nehezen tud eljárni valakivel szemben, aki bemutatja, hogy vannak igazolt beszerzések, de azok esetlegesen késve történnek. Létezik egy feketelista a jogsértő webáruházakról, itt viszont újrakezdődik egy bürokratikus folyamat, amely elkezdi vizsgálni a célokat és szándékokat, a tájékoztatás minőségét" - magyarázta a szakértő, aki szerint egyszerűbbé épp az teheti a helyzetet, amikor a vásárlók sikertelenül próbálnak élni az elállási jogukkal, vagy ha egy oldal működési szabályzata eleve nem felel meg a jogi követelményeknek. Ilyenkor azonnal intézkedhetnek - amit mutat is, hogy a feketelistán már több mint 600 webáruház fent van.

Azt tapasztalta korábban, hogy adózási oldalról általában egyszerűbb megfogni a csalókat: a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál sokkal világosabb, hogy ha egy neten rendelt telefont leszállítottak, akkor abból keletkezik-e jövedelme a webshopnak és azután hogyan adózik. "A legtöbben az egészet a pénzért csinálják, de az adózási szabályokat ritkán ismerik, azok bonyolultabbak is az ilyen helyzetekben, könnyű is vékony jégre lépni. Sokkal könnyebb itt bírságokat kiosztani" - összegezte a helyzetet.

"Az igazi probléma az, hogy - bár pontos nyilvántartás nincs - de évente több száz, akár ezret is felülmúló számú bejelentés érkezik ilyen csalásokról. Ennyi ügyet pedig egy leterhelt állomány nehezen vizsgál" - magyarázta az egykori rendőrségi forrás, aki szerint a kellő körültekintéssel úszhatják csak meg a lehúzást a vevők. "Eleve gyanús, ha valaminek a nevében benne van, hogy olcsó. De érdemes megnézni az általános szerződési feltételeket az oldalon, valamint azt, hogy ki vagy mi az üzemeltető" - adott pár jó tanácsot.

De biztosra így sem lehet menni: júliusban a Pest Megyei Főügyészség 16 webáruháznál vizsgálta meg a szerződési feltételeket, és mindegyiknél találtak törvénysértő szerződési kikötést.

