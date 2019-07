Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Hadipari beszállító lehet az összecsukható konténert gyártó magyar cég

1,25 milliárd forint befektetést kapott innovatív összecsukható konténerei további fejlesztésére a Continest Technologies Zrt.

A Takarék Kockázati Tőkealap 1,25 milliárd forint értékű forrást biztosít az összecsukható konténerek gyártásával és forgalmazásával foglalkozó Continest Technologies Zrt. számára. A tranzakció során az Alap kisebbségi részesedést szerzett, a tőkeinjekcióval a növekedés további serkentése mellett cél a Continest technológiai fejlesztése és nemzetközi piaci terjeszkedésének segítése is.

A Continest egységek gyártása és fejlesztése 2017 óta zajlik Magyarországon. Az innováció lényege, hogy a könnyen összecsukható és nyitható konténerek segítségével egy normál, merev vázas irodakonténer helyén öt darab Continest helyezhető el. A gazdaságosan szállítható rendszer minden tekintetben versenyképes a tradicionális merevvázas megoldással, azonban az innovációnak köszönhetően 80 százalékkal csökken a mobil infrastruktúra kialakításával kapcsolatos logisztikai költség és a környezeti teher.

A rendszer prototípusa a Sziget 2017-es rendezvényein debütált, azóta a fejlesztések folyamatos beépítésével készülő konténereket a jelentősebb hazai fesztiválok mellett Svájcban, Romániában, Olaszországban és Grúziában is használták - zömmel sportesemények, fesztiválok szállásaként, öltözőjeként vagy irodaként. 2019 februárban a svédországi Alpesi Sí Világbajnokság több mint 1200 négyzetméteres szervizközpontját a szentendrei cég konténereiből építették fel. A sikeres projektnek köszönhetően a Continest bekerült a Nemzetközi Sí Szövetség "kiemelt

beszállítói" csoportjába.

Az elmúlt évben a társaság több fontos szakmai kiállításon vett részt: a Showman's Show-n, a rendezvényszakma angliai csúcsrendezvényén, Litvániában az IESMA hadiipari innovációs kiállításon, az SNSR Expo-n Szaúd-Arábiában és Izraelben az ISDEF védelmi szakkiállításon. A vállalkozás idén áprilisban meghívást kapott New Yorkba, az ENSZ közbeszerzési szemináriumára, majd júniusban sikerrel mutatkozott be Washingtonban, a SelectUSA Befektetési csúcstalálkozón is. A washingtoni rendezvényen bemutatott "start-up pitch"-el a Continest meghívást nyert a 2020-as Post-CES Immersion Week-re a Szilícium-völgybe.

A friss tőkét a vállalkozás a jelenlegi konténer állomány növelése mellett a termékfejlesztések megvalósítására fordítja. A rendezvényszakmából indult Continest a hadászati és a katasztrófavédelmi szegmensekben keres újabb piacot és lehetőségeket. "A közeljövő fő célja a hadiipari beszállítói státusz megszerzése" - mondta Kis-Márton Vidor, a Continest vezérigazgatója. Ennek megfelelően egy éven belül három jelentős innovációs projekt fejeződik be a Continestnél: a 20 lábas napelemes konténeré, az összecsukható konténerekhez csatlakoztatható, környezetbarát vizesblokké, és a golyó- és repeszálló konténeré.