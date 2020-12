Hajmeresztő jóslat a magyar éttermekről

Óriási a baj a vendéglátóiparban, az őszi és a téli időszak sokkal nagyobb terhet jelent a vendéglátóipar szereplőinek, mint a tavaszi karantén. Zsidai Zoltán Roy, a Zsidai Gasztronómiai Csoport tulajdonos-ügyvezetője az InfoRádiónak arról beszélt, hogy Bécsben azzal számolnak, hogy az éttermek 30 százaléka csődbe megy, ami alapján következtetve a szakember szerint Budapesten sem vészeli át az éttermek fele a járványt.

Az őszi és a téli időszak sokkal nagyobb terhet jelent a vendéglátóipar szereplőinek, mint a tavaszi karantén - vélekedett az InfoRádiónak adott interjújában Zsidai Zoltán Roy, a Zsidai Gasztronómiai Csoport tulajdonos-ügyvezetője.

Már tavasszal látszott, hogy óriási baj lesz, mert vakcina nélkül őszig nem lesz megoldása a koronavírus-válságnak. A gasztronómiai szakember félelme beigazolódott, miszerint nagyságrendekkel többe kerül majd az őszi-téli-tavaszi időszak. A az interjúban rámutatott: szeptemberig még szépen működtek az éttermek, bár a korábbi forgalmat meg sem közelítették, aztán a határzár lenullázta ezt is.

Bár úgy véli, tavasszal hamar lépett a kormányzat, nagy segítséget jelentett például a hitelmoratórium vagy a járulékok csökkentése is, de a támogatások mellett a legfontosabb, hogy a vendégek mielőbb visszatérhessenek. Zsidai szerint 2021-2022-ben is válságkezelő, piacfejlesztő lépéseket kell tenni. Az osztrák példát említve elmondta, hogy az ottani kormány novemberben kifizette az éttermeknek, szállodáknak a 2019. novemberi árbevételük 80 százalékát, decemberben pedig az 50 százalékát. Ugyanakkor hozztette, hogy a többféle gazdaságmentő modell között nem merne pálcát törni egyik megoldás mellett sem. "Meglátjuk, hogy milyen államadósságot fog produkálni az egyes államokban ez a nagyarányú támogatás" - mondta.

Zsidai Zoltán Roy az InfoRádiónak arra is rámutatott, hogy a bécsi étterem-tulajdonosok úgy számolnak, az éttermek 30 százaléka most csődbe megy. "Ha ez a megállapítás Bécsre érvényes, benne van, hogy Budapesten sem vészeli át az éttermek fele a járványt" - jegyezte meg, hozzátéve azt is, hogy véleménye szerint sok szereplő eltűnhet a piacról, olyanok is, akik épp a járvány kitörése előtt fektették fejlesztésekbe a tartalékaikat.