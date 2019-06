Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Hajóbaleset: utassal szelfizhetett a Viking Sigyn kapitánya (Frissített: a rendőrség cáfol)

Újabb bűncselekmény, cserbenhagyás és elsősegélynyújtás elmulasztása ­miatt is nyomoz a május 29-én történt hajótragédia ügyében a BRFK-n felállított különleges nyomozócsoport, tudta meg a Magyar Nemzet. Arról is írnak, hogy a kapitány szelfizett az egyik utassal az ütközés pillanatában. A rendőrség cáfolja az értesülést.

Újabb bűncselekmény, cserbenhagyás és elsősegélynyújtás elmulasztása ­miatt is nyomoz már a rendőrség a Hableány hajó ügyében. Állítólag ugyanis a Viking Sigyn szállodahajó, bár visszatolatott a tragédia helyszínére, ám rövid idő után mégis távozott onnan. A lap szerint már a tragédia éjszakáján azt közölték az utasok, hogy az ütközést észlelve kiabálni kezdtek, a kapitánynak pedig csak ez tűnt fel. Ezután tolattak vissza, majd néhány másodperc után elhajóztak a Dunán felfelé.

A lap úgy értesült, a hajó ukrán kapitánya, a gyanúsított Jurij C. egy utassal szelfizett, amikor megtörtént a baleset. Tóth M. Gábor, a férfi védője ezt nem erősítette meg a Magyar Nemzetnek, amely szerint ez magyarázhatja azt a hatósági közlést, hogy a kapitány adatokat törölt a mobiltelefonjáról.

A rendőrség cáfol A BRFK a nyomozás során a baleset összes körülményét vizsgálja, azonban a sajtóban megjelent hírekkel ellentétben a nyomozás jelenleg egy bűncselekmény megalapozott gyanúja miatt van folyamatban, a kapitánnyal más gyanúsítást a BRFK nem közölt - olvasható a police.hu-n.

Azt egyelőre igazságügy szemész vizsgálta, hogy a kapitány látásélessége milyen, illetve, hogy a kormányállásból láthatta-e egyáltalán a Sigyn előtt-mellett haladó Hableányt, amennyiben a haladási utat nézte és nem szelfizett.

A nyomozást a Fővárosi Főügyészség öt ügyészből álló különleges csoportjának az irányításával a BRFK végzi, számos szakértő bevonásával. Az ügy egyik része a baleset körülményeinek megállapításáról szól, de külön csoport vizsgálja például a sértettekkel kapcsolatos részleteket. Az új büntetőeljárásról szóló törvény értelmében sértetti jogi képviselő léphet be már a nyomozás során az adott ügybe természetes és jogi személyek részéről is. Így lehet az, hogy a tragédiát elszenvedő Hableány üzemeltetője, a Panorama Deck Kft. sértettként két ügyvéden keresztül részese az eljárásnak. De sértetti képviselője van a két magyar áldozatnak is.