Hajókatasztrófa: még sok a homályos pont

Teljes körű vizsgálatot folytat a BRFK a május 29-én este 21 óra 5 perckor hullámsírba merült Hableány sétahajó katasztrófája ügyé­ben, így a magyar kapitány szerepét is vizsgálják a történtekben. Az eddig beszerzett órási bizonyítékhalmaz és tanúvallomások elemzése, értékelése során akár újabb gyanúsításokra is sor kerülhet. Jelenleg még az sem tisztázott, ki kormányozta a Viking Sigyn szállodahajót - számolt be a Magyar Nemzet.

Domokos László , 2019. június 19. szerda, 07:43

Egyebek mellett a Hableány néhai kapitányának a szerepét is vizsgálja igaz­ságügyi szakértők közreműködésével a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) hatvanfős különleges nyomozócsoportja.

A nyomozás jelenlegi fázisában az összegyűjtött bizonyítékok, tanúvallomások elemzése, értékelése folyik, és nem zárható ki, hogy újabb gyanúsításokra is sor kerülhet, hiszen például még az sem tisztázott, hogy a Viking Sigynt ki kormányozta - mondta Csécsi Soma szóvivő.

Jelenleg folyik a - mások mellett nautikai, hydrológia, műszaki és orvos - szakértői vélemények kidolgozása, az eddig begyűjtött bizonyítékok, illetve tanúkihallgatások elemzése, amelyek alapján még egy sor kérdést kell megválaszolnia a nyomozásnak. Pontosan kell tisztázni minden részletet, minden résztvevő szerepét.

A szak­értői vélemények kidolgozása rendkívül időigényes. Mindenesetre a BRFK a teljes körű bizonyítás mellett is igyekszik a lehetőségekhez képest záros határidőn belül befejezni a nyomozást.

Jelenleg egy gyanúsítottja van az ügynek, az ukrán kapitány. A halálos tömegszerencsétlenséget okozó vízi közlekedés gondatlan veszélyeztetésével gyanúsított Jurij C., ha vádemelésig jut az ügy és a bíróság bizonyítottnak találja a bűnösségét, minimum két, maximum nyolc év szabadságvesztést kaphat, ám a bírói gyakorlat szerint kissé a közarányos büntetés feletti, öt-hat éves szabadságvesztésre lehet számítani.

Az áldozatok keresése jelenleg is tart, még három dél-koreai turista holtteste után kutatnak Budapesttől délre, 215 kilométeren a Dunában, az árterületén, illetve a hullámterén - írta a napilap.