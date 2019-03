Hajóra futja, biztosításra már sajnálja a pénzt a magyar elit

Körülbelül 10 ezer hajó van Magyarországon, ebből ezer az Adrián fut. Hiába az elit sportja a vitorlázás és a jachtozás, felelősségbiztosítást csak minden harmadikra kötnek, cascót pedig csak az ötödükre.

Itt a jó idő, lassan kikerülnek a vitorlások is a vizekre. Bár az igazi versenyszezon még csak májusban indul be, a hajótulajdonosok már most elkezdhetik a készülődést, vele pedig a megfelelő biztosítás kiválasztása. Vízi járművek, motoros hajók, vitorlások, akkumulátoros/elektromos jachtok biztosításával négy hazai biztosítótársaság foglakozik - mondta a Napi.hu-nak Póczik András, a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének (FBAMSZ) szakértője.

Az Allianz, a Generali, a Groupama és az Uniqa a négy fő hajós biztosító. Bár hajóval komoly károkat lehet okozni akár egy kikötőben is, ha például egy viharban egymásnak csapódnak a vitorlások, kötelező felelősségbiztosítást nem kell kötni rájuk. A versenyeken részt vevő hajók számára viszont általában előírják a rendezők - például a Magyar Vitorlás Szövetség (MVSZ) vagy a Túravitorlás Sportklub (TVSK) -hogy rendelkezzenek egy előírt limitű felelősségbiztosítással.

Az Allianz vagyon- felelősség-, illetve balesetbiztosítást is kínál kereskedelmi és hobbicélú hajózási tevékenységekre. A kedvtelési célú hajózásban 60 láb hosszúságig vállalják a fedezetet vitorlás és motoros kishajókra. Ez kiterjed többek között a tűz, robbanás, villámcsapás, megfeneklés, zátonyra futás, elsüllyedés, összeütközés, felborulás, lopás, rablás jelentette, valamint a szállítási kockázatokra. A kishajók biztosítva vannak a téli tárolás, dokkban tartózkodás idejére is, beleértve a szárazföldre emelést és a vízre bocsátást is. "A biztosítás a balesetszerűen, hirtelen bekövetkező károkra nyújt fedezetet, a használattal együtt járó kopásra, elhasználódásra, a karbantartás elmulasztása miatt bekövetkezett károkra nem" - figyelmeztet viszont az Uniqa.

Versenyen kötelező

Egy MVSZ által szervezett versenyen a kötelező limit 50 millió forint szokott lenni, az ehhez kapcsolódó legkedvezőbb éves biztosítási díj 34 ezer forint. Az is megtörténhet persze, hogy maga a hajós hibázik, vagy természeti csapásban sérül meg a vízi jármű, ilyenkor csak a casco segít. Ennek a díja egy 15 millió forintos átlagos hajóértékre számolva évente 250-300 ezer forint körül van - mondja Póczik.

A Generali a casco biztosítások díját a hajó értéke alapján számítja, ami, a felszereltségtől, típustól függően pár milliótól több száz millió forintig terjedhet, ezért az ilyen árakban jelentős különbségek vannak. Az éves díjak jellemzően elérik a több százezer forintot, amit, mind a casco, mind a felelősségbiztosítás esetén az is befolyásol, hogy idehaza, vagy külföldön tartják-e a hajót, illetve saját használatban, vagy bérbeadásra üzemelteti-e azt a tulajdonos.

A biztosítás nem olcsó, de a vitorlázás mint hobbi sem az. A penetráció is alacsony, felelősségbiztosítással a hajók 30-35 százaléka, cascóval az ötöde rendelkezik. Ebben az arányban benne vannak azok a hajók is, amelyekre Magyarországon kötöttek biztosítást, de nem itt, hanem külföldön, például az Adrián használják őket. Magyarországon egyébként nagyjából 9 ezer hajó úszik a vizeken, az Adrián pedig ezer járművet üzemeltetnek a magyarok. Ezekre sokan külföldön kötnek biztosítást, főleg ha ott olcsóbban meg tudják ezt tenni. "A tapasztalatok és a rendelkezésre álló adatok egyértelműen azt mutatják, hogy a biztosítást kötő vízi járművek száma nő. Az elektromos hajók (csónakok) esetében ez kikötőüzemeltetői előírás is, de a casco biztosítások száma is növekvő tendenciát mutat" - mondja Póczik.

Alacsony a kárhányad

A biztosítóknak egyébként nagyon megéri a hajócasco és a hajók felelősségbiztosítása, piaci információk szerint ugyanis a kárhányadok alacsonyak. A felelősségbiztosításoknál 20-25 százalék, a cascónál még a 20 százalékot sem éri el az arány. Ennek oka elsősorban az alacsony létszámú kockázatközösség, amely nem képes ideális mértékben porlasztani a potenciális kockázatokat.

Ráadásul a hajók többsége földrajzilag kis területen található, a Balatonon vagy a Velencei-tavon, ha ott történik egy nagyobb vihar, akkor a biztosított vízi járművek közül sok megsérülhet. Az is megtörténhet, hogy egy versenyen tör ki az égiháború, és történnek nagy károk, amelyek akár 100 százalék fölé is vihetik egy rossz évben a kárhányadot.

A casco szó eredete A casco eredetileg hajós biztosítás volt. Maga a szó spanyol eredetű, többféle jelentése ismert: "sisak" vagy "cserép, letört darab". A tengerészetben a casco a XVII. század óta ismert fogalom, főképp a tengeri szállításban használatos, "hajó törzse, gépjármű" kifejezés értelemben.

A tengeri kereskedés veszélyes volt, ha az áru a vízbe veszett, sokszor a hajóval és a legénységgel együtt, akkor a kereskedő családja nincstelenné válhatott, ezért alakultak ki a biztosítások.

Mai értelemben a casco biztosítás a közlekedési eszközben elszenvedett károkat takarja, a legelterjedtebb ezen belül az autók biztosítása, de más járművekre is lehet ilyet kötni.