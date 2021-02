Hamarosan drágulhat a tojás

Áremelésre kényszerülnek a tojástermelők a hónapok óta tartó drasztikus takarmánydrágulás miatt - adta hírül a Tojásszövetség.

Elkerülhetetlenné vált az étkezési tojások termelői átadási árainak emelése, mivel a takarmányárak és a takarmány-alapanyagok árai rendkívüli mértékben emelkedtek az utóbbi hónapokban - adták hírül a Baromfi Termék Tanácsba tömörült tojástermelő vállalkozások (Magyar Tojóhibrid-tenyésztők és Tojástermelők Szövetsége).

Az Agrárgazdasági Kutatóintézet (AKI) adatai szerint a gabonafélék 25-30 százalékkal drágultak az elmúlt fél évben, és például a takarmánykukorica ára 2021 januárjának második hetében már meghaladta a tonnánkénti 60 ezer forintot is. Hasonló tendencia érvényesül a kész takarmányok áraiban is. Az előrejelzések alapján a drágulás a következő időszakban is folytatódik, így a kész takarmányoknál 2021 első félévében további 10 százalékos áremelkedés drágulás várható.

Ezzel szemben utóbbi fél évben a termelői átadási tojásárak csak 5-6 százalékkal emelkedtek. Ezzel együtt 2021 januárjának második hetében az étkezési tojások darabonkénti átadási ára mintegy fél százalékkal alacsonyabb volt a 2020 hasonló időszakinál. Gazdálkodói számítások szerint ugyanakkor csak az utóbbi egy hónap takarmányköltség-emelkedése a tojástermelésben darabonként mintegy 3 forinttal növelte az önköltséget.

A tyúktartóknak a költségnövekedéseket tovább kell hárítaniuk, ellenkező esetben drasztikus állománycsökkentésre kényszerülnek. Az árváltoztatások érdekében a vállalkozások a közeljövőben kezdeményezik a héjas tojás átadási árának emelését kereskedelmi partnereiknél. A gazdálkodók szerint az átadási árak emelésének nem kell szükségszerűen megjelennie a fogyasztói árakban, mert azok kialakítása nagymértékben függ a kereskedők árképzési gyakorlatától is - fogalmazott Tojásszövetség.