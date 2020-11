Harapós piacfoglalósdivá vált a Black Friday - ki bírja tovább?

Veszteséggel húzzák az egész novemberes Black Fridayt kereskedők, ami már nem a karácsony előtti egyszeri reklám, hanem harapós piacfoglalósdivá vált - mutat rá a Blokkk.com. A kiskereskedelmi szakblog szerint lesz ugyan megugrás a webpiacon, de ez inkább azt jelentki, hogy a vásárlók jobbára előrehozzák a decemberi vásárlást. Ráadásul a kiszállítással is gond lehet.

A Blokkk.com kiskereskedelmi szakblog azzal számol, hogy a Black Friday hatása összefonódik a vásárlók járvány miatti óvatosságával is, többen vásárolnának a weben emiatt is, de a logisztika határtalanul nem fogja bírni. Nem beszélve arról, hogy a mostani vásárlások nem a decemberi nagy pénzköltés előszele lehet, hanem sokkal inkább előrehozott vásárlásokat takarhatnak.

Mindent mérlegre dobva a Blokkk.com úgy véli, a webpiac megugrik: a webáruházak forgalma a tavalyi novemberi 87 milliárd forintról idén 115-120 milliárdra, míg a decemberi a tavalyi 89 milliárdról 110-115 milliárd forintra emelkedhet.

Az elmúlt években évről évre 30-40 százalékkal nőtt a webáruházak piaca (a hagyományos boltok élelmiszeres és iparcikkes termékkörét nézve). Ilyen sebesség mellett könnyű lemaradni, végleg - jegyzi meg a Blokkk.com.

A magyar webáruházak az év minden napján reklámoznak, novemberben többet. Az eMAG volt az a nagyágyúk közül, aki az elmúlt években egy héttel előbbre hozta a maga Black Fridayát, de a Blokkk.com szerint nem úszta meg és követték őt a többiek is. Ennek az eredménye az lett, hogy a magyar webáruházak alaposan felpörgetett hajszája csak veszteséget hoz a legnagyobbak konyhájára.

A Blokkk.com szerint az eMAG első önálló magyar üzleti éve az üzemi eredményben 2,5 milliárd forint veszteséggel zárult (2019 április 1 és március 30 között). Az Extreme Digital legutóbbi két beszámolója is veszteséget mutat (0,2-0,2 milliárd forintnyit, 2017 október 1 - 2019 szeptember 30 között). A Media Markt MS E-Commerce néven futtatott webáruháza a 2017-18-as üzleti évben 0,4 milliárd veszteséget hozott, a 2018-19-esben viszont javított, az üzemi eredménye 0,1 milliárd forint volt (ő is október 1 - szeptember 30 között összegzett, de most már beolvadt a Media Marktba).

A webáruházak szigorúan kiszámolják, miből mennyi engedményt adnak, és azt is, hány darabot kínálnak akciósan - jegyzi meg a szakblog. A versenyhatóság viszont ezt ellenőrzi és azt megbünteti, aki meghirdet egy szemrevaló akciót, de alig kínál belőle néhány darabot, arra apellálva, hátha mást vesz akkor a vásárló.

Bár a legnagyobb webáruházak némi veszteséget elbírnak, azért nem ez az üzleti cél. Az akció árengedményéből kialakuló veszteséget viszont valahol máshol be is kell hozni, különben jöhet a redőnyhúzás. Ehhez pedig a Blokkk.com szerint csak egy út vezet: a célzott akciózás, azaz az, hogy a Black Friday ne az egész novembert tarolja le, hanem valóban egy reklámja, előfutára legyen a decemberi nagybevásárlásnak.

A szakblog megjegyzi ugyanakkor: a vásárló biztosan jól jár, most már csak az a kérdés, melyik webáruház bírja tovább.